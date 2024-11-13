Filistin'in İlk Dublin Büyükelçisi: Eğitim ve Kültürel İşbirliği Öncelikli Hedefimiz

Filistin'in İlk Dublin Büyükelçisi Jilan Wahba Abdalmajid'in Hedefleri

Filistin'in ilk Dublin Büyükelçisi olarak atanan Jilan Wahba Abdalmajid, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri sadece resmi düzeyde değil, aynı zamanda eğitim ve kültür alanlarında da güçlendirmek istiyor.

Abdalmajid, İrlanda'nın Filistin'i tanımasının ardından göreve başlamış olup, İrlanda halkına, hükümetine ve Cumhurbaşkanına Filistin davasına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. "İrlanda hükümetinin Filistin halkına verdiği desteğe, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası platformlarda ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Eğitim ve Kültürel İşbirliği Öncelikli Hedef

Abdalmajid, İrlanda ile olan ilişkilerin yerel yönetim ve vatandaş seviyesinde de güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle üniversiteler arası işbirliğine vurgu yapan büyükelçi, "Kültürel ilişkilerin gelişmesi, halklar arası bağları sağlamlaştırır." dedi.

Filistin ve İrlanda üniversiteleri arasındaki işbirliğini artırarak iki ülke öğrencileri arasında bağlantılar kurmayı hedefleyen Abdalmajid, "Komisyonlar ve bakanlıklar seviyesindeki ilişkilerin yanı sıra, insanlar arasındaki ilişkileri de geliştirmek istiyorum. Gelecekte ticaret ve spor alanlarında daha fazla işbirliği gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilikteki Diplomatik Yapılanma İhtiyacı

Filistin'in Dublin Büyükelçiliğinde daha fazla diplomata ihtiyaç olduğunun altını çizen Abdalmajid, "Buradaki diplomat sayısını artırmak için Filistin hükümetiyle birlikte çalışıyoruz. Bu durum elçiliği hükümet, parlamento, yerel yönetim seviyeleri ile spor, ekonomi ve ticaret gibi alanlarda daha da etkin kılacaktır. Burada bir takıma ihtiyacımız var." dedi.

Şu an için büyükelçilikte görevli tek diplomatın kendisi olduğunu da ekleyen Abdalmajid, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

İrlanda, 28 Mayıs'ta İspanya ve Norveç ile birlikte Filistin devletini tanıma kararını açıklamış ve bu doğrultuda diplomatik ilişkiler 29 Eylül'de resmi olarak kurulmuştur. Ekim ayında ise Filistin, İrlanda'daki temsil seviyesini yükseltme niyetini İrlanda Dışişleri Bakanlığına iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.