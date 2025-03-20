Filistin: İsrail Ateşkesi 1000 Kez İhlal Etti

Filistin, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal ettiğini ve insani yardımları durdurduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:23
Filistin: İsrail Ateşkesi 1000 Kez İhlal Etti

İsrail Ateşkesi 1000 Kez İhlal Etti

Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uygulanan ateşkes anlaşmasını en az 1000 kez ihlal ettiğini bildirdi. Son gelişmelerle birlikte, İsrail ordusu Hamas ile ateşkesi bozarak hava saldırılarına başladı ve Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda karadan işgale girişti.

Mansur'dan Acil Çağrı

Bu bağlamda, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi başkanlığını yürüten Danimarka Büyükelçisi Christina Markus Lassen ve BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a bir mektup gönderdi. Mansur, gönderdiği mektupta, İsrail'in ateşkes anlaşmasını 1000'den fazla kez ihlal ettiğini ve Gazze'ye yönelik ablukaya devam ettiğini vurguladı.

Mansur, 16 ayı aşkın süredir süregelen soykırımın bir parçası olarak, İsrailli yetkililerin Filistin halkına etnik temizlik ve soykırımı da sürdürdüğünü belirtti.

Uluslararası Toplumun Harekete Geçmesi Gerekiyor

Filistinli yetkili, İsrail'in Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde BM Proje Hizmetleri Ofisi'ne (UNOPS) ait misafirhaneye düzenlediği bir saldırıda 1 yabancı çalışanın hayatını kaybetmesini hatırlatarak, uluslararası toplumdan akan kanın durması için acil harekete geçmesini talep etti.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından, 2 Mart'tan itibaren İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurmuş, 9 Mart'ta ise elektrik tedarikini kesme kararı almıştır. 18 Mart'ta ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatmıştır.

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Filistin: İsrail Ateşkesi 1000 Kez İhlal Etti

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