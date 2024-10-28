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Filistin, İsrail'in UNRWA'yı Yasaklama Girişimine Dikkat Çekti

Filistin yönetimi, İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasaklama girişimlerinin sonuçları hakkında uyardı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 16:17
Filistin, İsrail'in UNRWA'yı Yasaklama Girişimine Dikkat Çekti

Filistin Yönetimi'nden Kritik Uyarı

Filistin yönetimi, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama girişimlerinin tehlikeleri hakkında uyarıda bulundu. Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama, Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlandı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Açıklamada, İsrail'in UNRWA aleyhindeki mevzuatının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve uluslararası topluma yönelik bir provokasyon oluşturduğuna dikkat çekildi. UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama girişiminin tehlikeleri konusunda endişeler dile getirilirken, ajansın Filistin mülteci meselesinin özündeki öneminin altı çizildi.

Uluslararası Destekteki Endişeler

Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık, İsrail Meclisi'nde (Knesset) görüşülecek yasayla ilgili endişelerini belirten ortak açıklamalar yaptı. Açıklamada, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik yasa tasarısının ciddi bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapıldı.

UNRWA'nın Geleceği Tehlikede

Knesset'te yapılacak görüşmelerle birlikte, UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki tek mülteci kampı olan Şufat Mülteci Kampı'nın faaliyetleri durdurulacak. Ayrıca, Kudüs'teki Eski Şehir'de bulunan UNRWA sağlık kliniği de kapatılacak.

UNRWA ve İnsani Yardımlar

Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, 1950 yılından bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımlar sağlamakta. Ajans, şu anda 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek vermekte. Ancak, son dönemlerde İsrail'in saldırılarında UNRWA'nın tesisleri defalarca hedef alınmış, gıda ve ilaç yardımları yok edilmiştir.

İddialar ve Soruşturmalar

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin "terör örgütleriyle bağlantıları olduğu" yönündeki iddialarını soruşturma talep etti. UNRWA, bu iddialara karşılık olarak kendi soruşturmasını başlatmıştır. Gazze'de 13 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın tarafsızlık ilkesine yönelik araştırmalar devam etmektedir, bağımsız bir inceleme grubu da bu konuyu değerlendirerek gerekli mekanizmaların varlığına dikkat çekmiştir.

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