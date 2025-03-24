Filistin Kızılayı: İsrail, Rafah'taki Ekipleri Kurtarmak İçin İş Birliğini Reddetti

Filistin Kızılayı, İsrail'in Rafah'ta mahsur kalan sağlık ekipleriyle iş birliği yapmayı reddettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:25
Filistin Kızılayı: İsrail, Rafah'taki Ekipleri Kurtarmak İçin İş Birliğini Reddetti

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Rafah kentinde kuşatma altında kalan sağlık ekiplerini kurtarmak için iş birliği yapmayı reddettiğini bildirdi. Kızılay, ekipleriyle 15 saattir iletişim kuramadıklarını ifade etti.

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (Pazar) şafak vakti yaralıları kurtarmak için Rafah’a giden ambulans ekibimiz, İsrail işgal güçleri tarafından kuşatıldı. Ekibin akıbeti bilinmiyor ve güvenliklerinden büyük endişe duyuyoruz," denildi.

Açıklamada, İsrail’in koordinasyon sağlamayı reddettiğine dikkat çekilerek, "İşgal güçleri, 15 saatten fazla bir süredir kendileriyle iletişimimiz kopan ve Rafah'ta mahsur kalan ekibin kurtarılması için koordinasyon sağlamayı reddediyor,” ifadelerine yer verildi.

Refah kentinin Tel es-Sultan bölgesinde bulunan yaralıları kurtarmaya çalışan 4 ambulansın sağlık ekipleriyle birlikte mahsur kaldığına dikkat çeken Kızılay, bu ekiplere ulaşmak için İsrail’in izin vermesinin beklendiğini kaydetti.

Ayrıca, ateşkesi bozan İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladığı aktarıldı. 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı tekrar başlayan saldırılar sonucunda 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda ise, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 21'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!
2
Afgan Mülteciler, Pakistan'da Sınır Dışılama İşlemlerinin Durdurulmasını İstiyor
3
Esnaf ve Sanatkarlar Çevrim İçi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alabilecek
4
Yeşilay'dan 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi Duyurusu
5
Amasra Maden Patlamasında Cezalar Kesildi: 43 Ölü, 23 Sanık
6
Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!
7
Lübnanlı Davulcu, 7 Yaşından Beri Ramazan Geleneğini Yaşatıyor

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı