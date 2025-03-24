Filistin Kızılayı: İsrail, Rafah'taki Ekipleri Kurtarmak İçin İş Birliğini Reddetti

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Rafah kentinde kuşatma altında kalan sağlık ekiplerini kurtarmak için iş birliği yapmayı reddettiğini bildirdi. Kızılay, ekipleriyle 15 saattir iletişim kuramadıklarını ifade etti.

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (Pazar) şafak vakti yaralıları kurtarmak için Rafah’a giden ambulans ekibimiz, İsrail işgal güçleri tarafından kuşatıldı. Ekibin akıbeti bilinmiyor ve güvenliklerinden büyük endişe duyuyoruz," denildi.

Açıklamada, İsrail’in koordinasyon sağlamayı reddettiğine dikkat çekilerek, "İşgal güçleri, 15 saatten fazla bir süredir kendileriyle iletişimimiz kopan ve Rafah'ta mahsur kalan ekibin kurtarılması için koordinasyon sağlamayı reddediyor,” ifadelerine yer verildi.

Refah kentinin Tel es-Sultan bölgesinde bulunan yaralıları kurtarmaya çalışan 4 ambulansın sağlık ekipleriyle birlikte mahsur kaldığına dikkat çeken Kızılay, bu ekiplere ulaşmak için İsrail’in izin vermesinin beklendiğini kaydetti.

Ayrıca, ateşkesi bozan İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladığı aktarıldı. 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı tekrar başlayan saldırılar sonucunda 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda ise, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 21'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi.