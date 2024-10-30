Filistin Kızılayı: Sağlık Ekipleri İsrail Ordusunun Engellemeleriyle Yüzleşiyor

Filistin Kızılayı Sağlık Ekiplerinin Yaşadığı Zorluklar

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasının İsrail ordusu tarafından engellendiğini bildirdi.

Sağlık Ekiplerinin Mücadelesi

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, AA muhabirine verdiği demeçte, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık ekipleri, İsrail ordusunun saldırılarına ve baskısına maruz kalıyor. Mevcut engellemeler nedeniyle hasta ve yaralılar yeterli sağlık hizmetine ulaşamıyor." dedi.

Gazze'nin Kuzeyindeki Felaket Durumu

Nems, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarının tehlikelerine dikkat çekerek, "İşgalci, yerel halkı alıkoyarak kötü muamelede bulunuyor ve bölgeden göç etmeye zorlamaktadır." şeklinde konuştu.

Kızılay Sözcüsü, İsrail'in sağlık tesislerine yönelik saldırıları sebebiyle bölgedeki durumu "felaket" olarak nitelendirdi ve Gazze'nin kuzeyinde gıda, su, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yaşandığını vurguladı.

İsrail'in Tahliye Planı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de başlattığı yoğun hava saldırılarının ardından 6 Ekim'de kara saldırılarına da geçmişti. Bu saldırıların amacı, "generallerin planı" olarak bilinen ve İsrailliler için yerleşim hazırlığı amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesini öngören stratejiler ile ilişkilendiriliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, özellikle Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere tahliye uyarısında bulunularak bu bölgelerin haritasını paylaştı. Bu haritanın, eski Ordu Operasyonlar Bölüm Başkanı General Giora Eiland tarafından hazırlanan ve hükümete sunulan plana benzerlik gösterdiği dikkat çekti.

Saldırılarda Yaşamını Yitirenler

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda yaklaşık 43 bin 163 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunların 17 bin 210'unun çocuk ve 11 bin 742’sinin kadın olduğu kaydedildi. Ayrıca, 101 bin 510 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu belirtilirken, halkın sığınılacak hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da büyük zarar görmekte.