Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik İlaç ve Malzeme Açıklaması

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık sektörünün ilaç ve tıbbi malzeme açısında "büyük bir yoklukla" karşı karşıya olduğunu ve Bakanlığın toplam borcunun 3 milyar şekele (yaklaşık 800 milyon dolar) yaklaştığını duyurdu.

Müsteşar Vail eş-Şeyh'in Açıklamaları

Bakanlık Müsteşarı Vail eş-Şeyh, Filistin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bakanlık depolarında 20'si kanser ilacı olmak üzere 120 çeşit ilaç ve 170'i kalp ile göz hastalıklarına yönelik olmak üzere 420 çeşit tıbbi sarf malzemesinin bakiyesi sıfırlandı." dedi.

Finansal Zorluklar ve Dış Bağımlılık

Bu durumu, sağlık sektörünü doğrudan etkileyen "büyük bir sorun" olarak nitelendiren Şeyh, borcun en büyük kısmının devlet ve özel hastanelere ait olduğunu belirtti. Ayrıca, borcun önceki yıllardan kaldığını vurguladı ve Maliye Bakanlığı'nın borcu kapatmak için ödeme yaptığını, ancak tüketimin ödenen miktardan fazla olduğunu ifade etti.

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den veya İsrail kontrolündeki noktalardan gerçekleştirilmektedir. İsrail, Filistin hükümeti adına toplanan gümrük vergilerinden, Gazze Şeridi'ne karşı başlattığı saldırılardan bu yana kesinti yapmaktadır.