Filistin Temsilcisi Mansur'dan Dünyaya Acil Çağrı: İsrail Saldırılarını Durdurun!

Filistin Temsilcisi Mansur'dan Acil Çağrı

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, uluslararası toplumu, Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarını derhal durdurması amacıyla baskı yapmaya çağırdı.

BM'ye Mektuplar Gönderildi

Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu ay BM Güvenlik Konseyi Başkanı olan Cezayir Daimi Temsilcisi Ammar bin Cami ve BM Genel Kurulu Başkanı Philemon Yang'a ayrı ayrı mektuplar gönderdi. Mektuplarında, Gazze Şeridi’nde daha fazla ölüm, yıkım ve mağduriyetin önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

İnsani Yardım ve Sağlık Görevlilerine Saldırılar

Mansur, İsrail’in insani yardım çalışanları, sağlık görevlileri ve gazetecilere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Diplomatik, hukuki ve insani tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Mansur, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)’ya yönelik kışkırtma ve yasaklama girişimlerinin durdurulmasının önemini belirtti.

Ateşkes ve Koruma Talebi

Uluslararası toplumu ve özellikle BM Güvenlik Konseyini, koşulsuz bir ateşkes sağlamak ve tehlike altındaki milyonlarca Filistinli sivili korumak için harekete geçmeye çağıran Mansur, Gazze ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarına sınırsız insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

İsrail'e Yaptırımlar ve Sorumluluk

Mansur, mektubunu "Artık İsrail’e yaptırım uygulanmasının, uluslararası bağımsız ve şeffaf soruşturmaların yürütülmesinin ve halkımıza karşı işlenen savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ile soykırım eylemleri için tam sorumluluk üstlenmesinin zamanı gelmiştir. Buna, tüm kayıplar, acılar ve travmalar için tam tazminat da dahildir.” ifadeleriyle tamamladı.

İçinde Bulunulan Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 46.006 Filistinli yaşamını yitirdi; bunların 17.841'i çocuk ve 12.298'i kadın. Ayrıca 109.378 kişi de yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.