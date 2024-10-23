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Filistin Topraklarına Baskın: Yusuf Makamı'nda Çatışmalar

İsrail askerleri, Filistin topraklarına baskın düzenleyerek çatışmalara yol açtı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:55
Filistin Topraklarına Baskın: Yusuf Makamı'nda Çatışmalar

Filistin Topraklarına Baskın

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na koruma eşliğinde baskın düzenledi. Bu olayda Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Görgü Tanıkları ve Çatışma Anları

Yerli kaynakların bildirdiğine göre, İsrail askerlerinin baskını sırasında Filistinli gençler, askerlere taş atarak karşılık vermeye çalıştı. Buna cevap olarak, İsrail askerleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahalede bulundu.

El Halil'de Yaralı Çocuklar

Filistin Kızılayı'nın verdiği bilgilere göre, El Halil’deki Halhul beldesinde yapılan bir diğer saldırıda, 15 yaşındaki iki çocuk gerçek mermi ile yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yusuf Makamı Hakkında Bilgi

Yahudiler, Nablus'taki Yusuf Makamı'nın, Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğu yer olduğuna inanıyor. Ancak, birçok arkeolog bu kabrin geçmişine dair farklı görüşler öne sürüyor ve bu kabrin aslında Müslüman bir kişi olan Yusuf ed-Duveykat'a ait olduğunu belirtiyor.

Bu gelişmeler, işgal altındaki bölgelerde gerilimin arttığını ve çatışmaların devam ettiğini gösteriyor.

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