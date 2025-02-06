Filistin, UNRWA'nın Batı Şeria'daki Müfredat Değişikliğini Reddetti

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Mülteciler Halk Komitesi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Batı Şeria'daki okullarında müfredat değişikliğini kabul etmediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin talimatı üzerine, UNRWA Eğitim Dairesi'nin Batı Şeria'daki okul müdürlerine gönderdiği genelgede, beşinci sınıf için Arapça ders kitabının geri çekilmesi ve bunun yerine başka bir dosyanın dağıtılması talep edildiği kaydedildi.

Yeni dosyanın içinde "Filistin halkının mücadele ve siyaset tarihiyle ilgili ünite ve paragrafların yer almadığı" belirtilirken, Filistin halkının yaşadığı acıların, dökülen kanların ve Nekbe gibi önemli olayların müfredat dışı bırakılmasının reddedildiği vurgulandı.

Ayrıca, Filistin halkının büyük bir mülteci sorunuyla karşı karşıya olduğu ve mülteci kamplarının bu bağlamda önemli sıkıntılar yaşadığı ifade edildi.

Mülteciler Halk Komitesi, komiserlik makamına bu kararın durdurulması için başvurduklarını ve mülteci kamplarındaki halk komitelerine okullardaki eğitim sürecini takip etmeleri ve karara karşı etkinliklerde bulunmaları çağrısında bulundu.

UNRWA, Ürdün, Lübnan, Suriye, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da toplam 702 ilkokul ve hazırlık okulu ile yaklaşık 545 bin Filistinli mülteci çocuğa ücretsiz eğitim sağlamaktadır.

Yine bilindiği üzere, ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini açıklamıştı.

İsrail hükümeti de, UNRWA'nın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı ve bu uygulama 1 Şubat tarihinde yürürlüğe girdi. Ayrıca, İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin sona ermesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin yaşamını olumsuz etkileyebileceği endişesi gündeme geliyor.