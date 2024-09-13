Filistin Vakıflar Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Uyarısı

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik artan saldırılarına dair önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık, yapılan baskınlar ve tahriklerin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.

Radikal Grupların Tehditleri

Bakanlık, 'Tapınak Dağı Aktivistleri Örgütü' isimli radikal Yahudi grupların sosyal medyada paylaşılan Mescid-i Aksa'nın havaya uçurulmasına dair video ile ilgili olarak bu eylemlerin nefret söylemlerini içerdiğini vurguladı. Açıklamada, "Bu yıkıcı terör söylemi, hedeflerini ve planlarını açıkça dile getirmeye başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, İsrail hükümetinin bu tür gruplara sağladığı siyasi ve güvenlik desteğinin kabul edilemez olduğu ifade edilerek uluslararası topluma seslenildi. Bakanlık, bu grupların "saçmalıklarına son verilmeli" çağrısını yineledi.

Rekor Seviye Baskınlar

Kanal 7'nin haberine göre, İsrail’de 1967'den bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatiklerin sayısı bu yıl 48 bin 144 kişi ile rekor seviyeye ulaşmış durumda. Mescid-i Aksa'nın yönetimi, 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün'e aittir.

Müslümanların Egemenliği İhlal Ediliyor

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin izin olmadan Aksa'ya girmesini ve bu eylemler sırasında dua etmesini Müslümanların egemenliğinin ihlali olarak görüyor. Ayrıca, ultra Ortodoks din adamları, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.