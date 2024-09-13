DOLAR
33,95 -0,32%
EURO
37,62 -0,14%
ALTIN
2.794,3 -0,21%
BITCOIN
1.971.769,25 0,26%

Filistin Vakıflar Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Uyarısı

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar artarken, Filistin Vakıflar Bakanlığı durumu kınadı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 03:42
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 03:42
Filistin Vakıflar Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Uyarısı

Filistin Vakıflar Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Uyarısı

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik artan saldırılarına dair önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık, yapılan baskınlar ve tahriklerin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.

Radikal Grupların Tehditleri

Bakanlık, 'Tapınak Dağı Aktivistleri Örgütü' isimli radikal Yahudi grupların sosyal medyada paylaşılan Mescid-i Aksa'nın havaya uçurulmasına dair video ile ilgili olarak bu eylemlerin nefret söylemlerini içerdiğini vurguladı. Açıklamada, "Bu yıkıcı terör söylemi, hedeflerini ve planlarını açıkça dile getirmeye başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, İsrail hükümetinin bu tür gruplara sağladığı siyasi ve güvenlik desteğinin kabul edilemez olduğu ifade edilerek uluslararası topluma seslenildi. Bakanlık, bu grupların "saçmalıklarına son verilmeli" çağrısını yineledi.

Rekor Seviye Baskınlar

Kanal 7'nin haberine göre, İsrail’de 1967'den bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatiklerin sayısı bu yıl 48 bin 144 kişi ile rekor seviyeye ulaşmış durumda. Mescid-i Aksa'nın yönetimi, 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün'e aittir.

Müslümanların Egemenliği İhlal Ediliyor

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin izin olmadan Aksa'ya girmesini ve bu eylemler sırasında dua etmesini Müslümanların egemenliğinin ihlali olarak görüyor. Ayrıca, ultra Ortodoks din adamları, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Filistin Vakıflar Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Uyarısı
3
Amasya'daki Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Ürdün, Netanyahu'nun Ağvar Ziyaretine Sert Tepki Gösterdi
5
Van'da İtfaiye Ekiplerinden Kahraman Kurtarma Operasyonu
6
Arnavutluk'ta Türk Kültür Haftası Coşkuyla Başladı
7
Yeni Anayasa Çağrısı: Sivil ve Katılımcı Bir Gelecek İçin

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!