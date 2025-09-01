DOLAR
Filistin ve Suudi Arabistan, ABD'nin BM Heyeti Vizelerini İptalini Görüştü

Hüseyin eş-Şeyh ile Muhammed bin Selman, ABD'nin BM Genel Kurulu'na katılacak Filistin heyetinin vizelerini iptal etmesini ve ateşkes ile uluslararası tanınma yollarını görüştü.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:06
Filistin Devleti Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, sürpriz bir ziyaret kapsamında Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Resmi Filistin haber ajansı WAFA kaynaklı görüşmede, Şeyh Suudi Arabistan’ın Filistin’e yönelik desteği için teşekkürlerini iletti.

Görüşmede ele alınan konular

Taraflar, Filistin’deki son gelişmelerin yanı sıra ABD’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayı planlayan Filistin heyetinin vizelerini iptal etmesini ve Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması yollarını görüştü.

Toplantıda ayrıca işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki tehlikeli durum, Yahudi yerleşim faaliyetleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet eylemleri ele alındı.

Taraflar önceliklerini şu şekilde sıraladı: Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes, yardımların ulaştırılması, Gazze’nin Filistin Devleti’nin sorumluluğunda Batı Şeria’ya bağlanması, İsrail’in tamamen çekilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlatılması.

Ayrıca, mevcut zorluklarla mücadele etmek ve işgali sona erdirerek bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına yönelik Arap ve uluslararası çabaları güçlendirmek için Filistin ile Suudi Arabistan arasında yakın koordinasyonun sürdürüleceği vurgulandı.

Haberde, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Batılı ülkenin daha önce BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıma niyetini açıkladığına da dikkat çekildi.

ABD'den vize iptali

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 29 Ağustos açıklamasında, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanıldı.

Bu karar Filistin tarafında tepki topladı. Öte yandan, aynı bakanlık 16 Ağustos'ta Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurmuştu.

