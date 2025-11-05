Filistin Yönetimi: Batı Şeria'da Ekim'de 2 bin 350 Saldırı

Filistin Yönetimi, CRRC raporuna göre Batı Şeria'da Ekim ayında İsrail güçleri ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik 2 bin 350 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:38
Filistin Yönetimi: Batı Şeria'da Ekim'de 2 bin 350 Saldırı

Filistin Yönetimi: Batı Şeria'da Ekim'de 2 bin 350 saldırı

Filistin Yönetimi, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgali altındaki Batı Şeria'da Ekim ayında Filistinlilere yönelik 2 bin 350 saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Raporu yayımlayan kurum

Söz konusu veriler, Batı Şeria'yı yöneten Filistin Yönetimi'ne bağlı Sömürgeleştirme ve Duvar Direnişi Komisyonu (CRRC)'nun "İşgal İhlalleri ve Sömürgeci Genişleme Önlemleri" başlıklı raporundan aktarıldı.

Saldırıların dağılımı

Rapora göre İsrail askerleri, doğrudan fiziksel saldırılar, evlerin yıkılması ve zeytin ağaçlarının sökülmesi de dahil olmak üzere bin 584 saldırı düzenledi. Bu saldırıların çoğu Ramallah (542), Nablus (412) ve El Halil (401)'de gerçekleşti.

Yahudi yerleşimciler tarafından ise Filistinlilere yönelik 766 saldırı düzenlendi; yerleşimci saldırılar en çok Ramallah (195), Nablus (179) ve El Halil (126)'de kaydedildi.

Hedefler ve genişleme stratejisi

Raporda, zeytin toplayan Filistinlilerin saldırıların en büyük hedeflerinden biri olduğu vurgulandı. Ayrıca raporda, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşim yerlerinin genişletilmesinin "toprakların yerli halkını yerinden etmeyi ve tamamen ırkçı bir sömürge rejimi uygulamayı amaçlayan organize bir strateji" kapsamında olduğu belirtildi.

CRRC, Yahudi yerleşimcilerin şiddet olayları sırasında Ekim ayından bu yana El Halil ve Nablus'ta 7 (yasa dışı) yerleşim karakolu kurmaya çalıştığını da ifade etti.

FİLİSTİN YÖNETİMİ, İSRAİL ORDUSU VE YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN İŞGALİ ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA...

FİLİSTİN YÖNETİMİ, İSRAİL ORDUSU VE YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN İŞGALİ ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA GEÇTİĞİMİZ AY FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK 2 BİN 350 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ AÇIKLADI.

FİLİSTİN YÖNETİMİ, İSRAİL ORDUSU VE YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN İŞGALİ ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA...

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi