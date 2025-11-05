Filistin Yönetimi: Batı Şeria'da Ekim'de 2 bin 350 saldırı

Filistin Yönetimi, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgali altındaki Batı Şeria'da Ekim ayında Filistinlilere yönelik 2 bin 350 saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Raporu yayımlayan kurum

Söz konusu veriler, Batı Şeria'yı yöneten Filistin Yönetimi'ne bağlı Sömürgeleştirme ve Duvar Direnişi Komisyonu (CRRC)'nun "İşgal İhlalleri ve Sömürgeci Genişleme Önlemleri" başlıklı raporundan aktarıldı.

Saldırıların dağılımı

Rapora göre İsrail askerleri, doğrudan fiziksel saldırılar, evlerin yıkılması ve zeytin ağaçlarının sökülmesi de dahil olmak üzere bin 584 saldırı düzenledi. Bu saldırıların çoğu Ramallah (542), Nablus (412) ve El Halil (401)'de gerçekleşti.

Yahudi yerleşimciler tarafından ise Filistinlilere yönelik 766 saldırı düzenlendi; yerleşimci saldırılar en çok Ramallah (195), Nablus (179) ve El Halil (126)'de kaydedildi.

Hedefler ve genişleme stratejisi

Raporda, zeytin toplayan Filistinlilerin saldırıların en büyük hedeflerinden biri olduğu vurgulandı. Ayrıca raporda, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşim yerlerinin genişletilmesinin "toprakların yerli halkını yerinden etmeyi ve tamamen ırkçı bir sömürge rejimi uygulamayı amaçlayan organize bir strateji" kapsamında olduğu belirtildi.

CRRC, Yahudi yerleşimcilerin şiddet olayları sırasında Ekim ayından bu yana El Halil ve Nablus'ta 7 (yasa dışı) yerleşim karakolu kurmaya çalıştığını da ifade etti.

