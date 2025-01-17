Filistin Yönetimi Gazze'deki Sorumluluklarını Üstlenmeye Hazır

Filistin hükümeti, Gazze'deki tüm sorumlulukları üstlenmek için hazırlıklarını tamamladı ve acil insani yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:20
Filistin Yönetimi Gazze'deki Sorumluluklarını Üstlenmeye Hazır

Filistin Yönetimi'nden Önemli Açıklama

Filistin Devlet Başkanlığı, Filistin hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki tüm sorumluluklarını üstlenmek için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada; "İdari ve güvenlik personeli, görevlerini yerine getirmek, halkımızın acısını hafifletmek, yerinden edilenleri evlerine ve ikamet yerlerine geri döndürmek, su ve elektrik gibi temel hizmetleri yeniden sağlamak, hudut idarelerini devralmak ve yeniden inşa etmek için tam olarak hazırdır." denildi.

Gazze'nin Durumu ve Uluslararası Toplumun Rolü

Açıklamada, Gazze Şeridi’nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanırken, Filistin Devleti'nin bu bölgede tam sorumluluk üstlenmesinin gerekliliği ifade edildi. Ayrıca, Gazze’den derhal ateşkes sağlanması ve İsrail’in Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi çağrısı yapıldı.

Filistin Devleti, Gazze Şeridi'nin herhangi bir parçasının kesilmesini reddettiğini ve hiçbir Filistinlinin anavatanından sınır dışı edilmesine onay vermeyeceğini belirtti. Uluslararası topluma, komşu ülkelere ve bağışçı ülkelere, Filistin hükümetinin sorumluluklarını yerine getirebilmesi için acil insani yardım sağlama çağrısı yapıldı.

Ateşkes Süreci ve Ülkelerin Çabası

Bu bağlamda, Katar ve Mısır’ın ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabalar takdir edilirken, Suudi Arabistan, Ürdün ve ABD’nin çabalarının da önemsenmediği ifade edildi.

Ayrıca, arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşma sağlandığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacak. İlk 42 günde İsrailli 33 esirin serbest bırakılması planlanıyor. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşabilmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmesini içermektedir. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasının ardından açıklanacaktır.

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