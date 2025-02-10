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Filistin Yönetiminden İsrail'e Tepki: Yardımlar Kesildi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in öldürdüğü Filistinlilerin ailelerine yapılan yardımları iptal etti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 22:55
Filistin Yönetiminden İsrail'e Tepki: Yardımlar Kesildi

Filistin Yönetimi, Ölüm ve Tutuklamada Yardımları Sonlandırdı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in öldürdüğü veya hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin ailelerine yapılan maddi yardımların durdurulmasına yönelik önemli bir karar aldı.

Yasa ve Düzenlemelerin İptali

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Abbas'ın bu karara dair yayımladığı genelgede, İsrail’in müdahalesiyle hayatını kaybeden, alıkonulan ve yaralanan Filistinlilerin ailelerine yönelik maddi yardım yasa ve düzenlemelerinin iptal edildiğini duyurdu.

New İdare ve Fon Aktarımı

Yayınlanan kararnamede ayrıca, Filistinli ailelere sağlanan maddi yardımın Sosyal Kalkınma Bakanlığı'ndan Filistin Ulusal Ekonomisini Güçlendirme Kurumu'na aktarılmasına karar verildi.

Mali Kriz ve Fon Kesintileri

İsrail, 2019 yılından bu yana Filistin yönetimine tahsis edilen fonlar üzerinden, öldürülen ve alıkonulan Filistinlilerin ailelerine yapılan yardımlar oranında kesintiler gerçekleştirmişti. Bu durum, Ramallah yönetimini ciddi bir mali krize sürüklemişti.

Yeni Sosyal Destek Mekanizması

Yapılan yasal değişiklik ile birlikte, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve tutuklanan Filistinlilerin aileleri, sosyal koruma ve bakım programlarından artık ayrıcalık olmaksızın yararlanabilecekleri ifade edildi.

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