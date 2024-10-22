Filistinli Aileler, İngiltere Başbakanı ile Gazze'deki Durumu Görüştü

Gazze'deki sevdiklerini kaybeden Filistinli aileler, İngiltere Başbakanı ile önemli taleplerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 23:50
Filistinli Aileler, İngiltere Başbakanı ile Gazze'deki Durumu Görüştü

Filistinli Aileler, İngiltere Başbakanı ile Bir Araya Geldi

Yakınları Gazze'de olan Filistinli İngiltere vatandaşları, Başbakan Keir Starmer ve Başbakan Yardımcısı Angela Rayner ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının Detayları

Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezinden (ICJP) yapılan açıklamaya göre, bu görüşme Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleşti. Birçok aile üyesi, Gazze'deki çatışmalarda kaybettikleri çocuklar ve bebekler dahil sevdiklerinin hikayelerini paylaştı.

Ailelerin Endişeleri ve Talepleri

Aileler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili endişelerini dile getirerek, İngiliz hükümetinin bu konudaki kaygılarını dikkate almasını istedi. Ayrıca, hükümete 10 temel talep ilettiler. Bu talepler arasında, ağır yaralı 15 çocuğun İngiltere'ye getirilmesi ve “Çocuk Tahliye Planı”nın uygulanması yer alıyor.

Yardım ve Destek Çağrıları

Aile üyeleri, Gazze'ye yardımların ulaştırılması için sınır kapılarında İngiliz personel bulundurulması çağrısında bulundu. Ayrıca, "Filistinli Mülteciler İçin Aile Birleşim Programı" önerisi getirerek, bu konuda Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası oluşturulan Ukraynalı ailelere yönelik programın model alınmasını önerdi.

Görüşmeden Alınan Mesajlar

Görüşmeye katılan bir aile üyesi ise görüşmeyi şu şekilde değerlendirdi: "Bu kolektif travma hakkında konuşmak zor, ancak siyasi liderler tanıklıklarımızı doğrudan duymalı ki politikalarının gerçek hayattaki etkisini anlasınlar. 15 çocuğu İngiltere’ye getirmek, Gazze’deki 34 bin yaralıya kıyasla çok küçük bir istek. Tek umudumuz söylediklerimizi duymakla kalmayıp dinlemiş olmaları. Bunu zaman gösterecek."

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