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Filistinli Avukat Fadi Bekir'in Sde Teiman'daki İşkence Anıları

Fadi Bekir, Sde Teiman'da yaşadığı işkenceleri ayrıntılarıyla anlattı. İşkence merkezi olarak bilinen Sde Teiman'da hukuksuz uygulamalar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:08
Filistinli Avukat Fadi Bekir'in Sde Teiman'daki İşkence Anıları

Filistinli Avukat Sde Teiman'da Acı Verici Tecrübeler Yaşadı

Fadi Bekir: "Vardığımız yerde beni kötü kokan bir şeyin üzerinde yatırdılar. İşkence çok ağır geçti. . ."

Filistinli avukat Fadi Bekir, İsrail'in Negev Çölü'nde bulunan ve "İsrail'in Guantanamosu" olarak adlandırılan Sde Teiman gözaltı merkezinde yaşadığı korkunç deneyimleri anlattı. Bekir, burada öncelikle ağır işkencelere maruz kaldığını ifade etti.

Yaşanan İşkencelerin Detayları

25 yaşındaki Bekir, Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde yaşarken, 7 Ekim 2023'te bombardıman nedeniyle binasının yıkıldığını ve sonrasında 5 Ocak 2024'te eşinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken vurulduğunu belirtti. Yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

"Ağzımda ve vücudumda sigara söndürdüler, testislerime kelepçeyle ağır bir şey taktılar. Bu yaklaşık bir gün sürdü. Daha sonra başka bir yere götürüldüm ve orada gözlerimin bağlı olduğu bir esaret altında vurulmaya devam ettim."

Çürüyen Bir Cesedin Üzerinde Yatmak

Bekir, Sde Teiman'da zorla alıkonulma anını şöyle tanımladı: "Bir baskın sonucu gözlerim kapatılarak bir yere götürüldüm. Orada çürümüş bir cesedin üzerinde yaklaşık üç dakika yattım. Bu, benim için dayanılmaz bir deneyimdi."

Ameliyat Olmadan Zorla Müdahale

Sde Teiman'da yaşadığı ağır işkencelerin yanı sıra, Bekir anestezi olmadan zor üstüne cerrahi müdahaleye de maruz kaldığını belirtti. "Bacaklarımdaki ve karnımdaki yaralarım anestezi olmadan tedavi edildi. Çok acı vericiydi," dedi.

Gözaltında Hastalık ve Yetersiz Beslenme

Bekir, Sde Teiman'da geçirdiği süre boyunca önemli sağlık sorunları ve yetersiz beslenme ile karşılaştığını vurguladı: "Gözlerimin bağlı olduğu süre boyunca soğukta bekletildiğimde, sağlığım ciddi şekilde bozuldu. Ayrıca, tuvalete gitmeme izin verilmedi ve yataklarımda kanamalar başladı."

İşkencenin Ardından Serbest Bırakılma

Serbest bırakılması sonrasında zor şartlar altında yaşadıklarını ve yetkililerin maruz kaldıkları işkenceleri kamuoyuna duyurmalarının yasaklandığını söyleyen Bekir, Kerem Ebu Salim sınır kapısında karşılaştıkları tehdidi aktardı: "Eğer yaşadıklarımı anlatırsam beni tekrar alıkoyacaklarını söylediler."

Bu olaylar, Sde Teiman gözaltı merkezi'nin geçmişte ve günümüzde işkence ve insan hakları ihlali ile anılmasına neden olmaktadır. Yazımızda yer alanlar, uluslararası insan hakları gözlemcileri tarafından yorumlanması gereken ciddi bir meseleyi temsil ediyor.

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