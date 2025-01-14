Filistinli Bakan, Türkiye'nin Desteğini Vurguladı ve İşbirliğini İstedi

Filistin Yerel Yönetim Bakanı Hicavi, Türkiye'nin desteğini övdü ve işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 00:20
Filistinli Bakan, Türkiye'nin Desteğini Vurguladı ve İşbirliğini İstedi

Filistinli Bakan, Türkiye'nin Desteğini Vurguladı

Filistin Yerel Yönetim Bakanı Sami Ahmed Arif Hicavi, Türkiye'nin sağladığı desteği övdü ve iki ülke arasındaki ortak çalışma alanlarının genişletilmesine yönelik çağrıda bulundu.

Görüşmede Önemli Konular Ele Alındı

Filistin Yerel Yönetim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hicavi, Ramallah'taki ofisinde Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin Filistin halkına sağladığı destek ve iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu masaya yatırıldı.

Ortak Çalışmaların Güçlendirilmesi

Hicavi, Türkiye’nin Filistin’e hayati alanlarda sağladığı desteğin önemine vurgu yaparak, Filistinli belediyeler ile Türk belediyeleri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle, belediye çalışmaları, kapasite geliştirme ve araç-gereç desteği konularında ortak deneyimlerden yararlanılması gerektiğini söyledi.

Gazze İçin Acil Mali Destek Çabaları

Hicavi, Çobanoğlu’na, İsrail’in saldırıları sona erdiğinde Gazze'de yapılması planlanan işler ve insani yardım çabaları hakkında bilgi verdi. Altyapıda meydana gelen büyük zarar ve yıkım nedeniyle, Gazze’deki belediyelere acil mali destek sağlamak için bakanlığın yoğun çaba harcadığını ifade etti.

İnsani Durumun Kötüleşmesi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının şiddetlenmesi ve insani durumun kötüleşmesiyle birlikte Türkiye ve diğer ülkelerin, insani yardımları Mısır’ın El Ariş Havalimanı’na ulaştırmak amacıyla hızlı harekete geçtiği bildirildi. Ancak, İsrail bu yardımların büyük bir kısmının Gazze’ye ulaşmasını engellemiştir.

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