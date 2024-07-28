Filistinli Başrahip Yulio'dan LGBT Temalı İsa Canlandırmasına Sert Tepki

Filistinli Başrahip Yulio'dan Fransa'daki İsa Canlandırmasına Tepki

Ramallah'ta bulunan Rum Katolik Kilisesi'nin Başrahibi Abdullah Yulio, Fransa'nın ev sahipliğinde yapılacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarında Hazreti İsa'yı konu alan ve LGBT temalarını içeren performansa sert bir tepki gösterdi.

İsa Mesih’in Kutsiyetinin İhlali

Başrahip Yulio, “İsa Mesih’in kutsiyetinin ihlal edildiği bu canlandırma caiz değildir. Her türlü istismar ve aşağılama yalnızca Hıristiyan dinine değil, tüm dinlere karşı bir saldırıdır.” şeklinde konuştu.

Tehlikeli Süreç

Yulio, eşcinsel figürlerin sahnede yer almasının çok tehlikeli olduğunu belirterek, “Dünyada dini ortadan kaldırmayı amaçlayan gizli güçler tarafından bu durum, sistematik bir saldırıya dönüşmektedir.” ifadelerini kullandı.

Toplumun Dikkatsizliği

“Sıradan insanlar bu tehditlerin farkında değil, dinin ve değerlerin çarpıtılarak toplumdan çıkarıldığını göremiyorlar.” diyen Yulio, değerlerin korunması ve sembollerin kıymetinin bilinmesi gerektiği vurgusunu yaptı.

Daha önce Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarında, Leonardo da Vinci'nin ünlü "Son Akşam Yemeği" resminin LGBT figürlerce canlandırılması, birçok tepkiye yol açmıştı.