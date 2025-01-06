Filistinli Gruplardan Batı Şeria’da Direniş Çağrısı

Filistinli Gruplardan Direniş Çağrısı

Filistinli gruplar, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki soykırımına ve işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak planlarına karşı Batı Şeria'da direnişi artırma çağrısı yaptı. Bu protesto, Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Halk Direniş Komiteleri tarafından gerçekleştirildi.

Silahlı Saldırı Sonrası Açıklama

Hamas’ın yaptığı açıklamada, “Bu operasyon, aşırı sağcı işgalci hükümete ve onun bakanlarına, Batı Şeria'da, Gazze'de ve tüm Filistin topraklarında haklarından vazgeçmeyecek özgür, gururlu, devrimci bir halkın olduğu mesajını temsil etmektedir. İşgal tüm topraklarımızdan silinene kadar direniş devam edecek.” ifadelerine yer verildi.

Direnişin Önemi Vurgulandı

Yapılan başka bir açıklamada, Batı Şeria’daki direnişin artırılması gerektiği vurgulanarak, İsraillilerin güvenliğinin sona erdirilmesi ve ilhak projelerinin bertaraf edilmesi için harekete geçilmesinin önemine dikkat çekildi. FHKC, “Bu operasyon Batı Şeria’nın her karışının işgalciler için direniş meydanı olduğunu göstermektedir.” şeklinde ifadeler kullandı.

İsrail’e Yönelik Saldırı

Bugün, işgal altındaki Batı Şeria'da,, İsraillileri taşıyan bir otobüs ve araçlara yönelik silahlı bir saldırı düzenlendi. Bu olay 3 İsrailli’nin ölümüne neden oldu. Halk Direniş Komiteleri, bu durumu İsrail’in güvenlik mekanizmalarına vurulmuş bir tokat olarak değerlendirdi.