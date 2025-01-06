DOLAR
35,32 0,17%
EURO
36,84 -0,93%
ALTIN
3.005,21 -0,19%
BITCOIN
3.505.422,03 -1%

Filistinli Gruplardan Batı Şeria’da Direniş Çağrısı

Filistinli gruplar, İsrail'in soykırım ve ilhak planlarına karşı Batı Şeria'da direnişi artırmaya çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:31
Filistinli Gruplardan Batı Şeria’da Direniş Çağrısı

Filistinli Gruplardan Direniş Çağrısı

Filistinli gruplar, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki soykırımına ve işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak planlarına karşı Batı Şeria'da direnişi artırma çağrısı yaptı. Bu protesto, Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Halk Direniş Komiteleri tarafından gerçekleştirildi.

Silahlı Saldırı Sonrası Açıklama

Hamas’ın yaptığı açıklamada, “Bu operasyon, aşırı sağcı işgalci hükümete ve onun bakanlarına, Batı Şeria'da, Gazze'de ve tüm Filistin topraklarında haklarından vazgeçmeyecek özgür, gururlu, devrimci bir halkın olduğu mesajını temsil etmektedir. İşgal tüm topraklarımızdan silinene kadar direniş devam edecek.” ifadelerine yer verildi.

Direnişin Önemi Vurgulandı

Yapılan başka bir açıklamada, Batı Şeria’daki direnişin artırılması gerektiği vurgulanarak, İsraillilerin güvenliğinin sona erdirilmesi ve ilhak projelerinin bertaraf edilmesi için harekete geçilmesinin önemine dikkat çekildi. FHKC, “Bu operasyon Batı Şeria’nın her karışının işgalciler için direniş meydanı olduğunu göstermektedir.” şeklinde ifadeler kullandı.

İsrail’e Yönelik Saldırı

Bugün, işgal altındaki Batı Şeria'da,, İsraillileri taşıyan bir otobüs ve araçlara yönelik silahlı bir saldırı düzenlendi. Bu olay 3 İsrailli’nin ölümüne neden oldu. Halk Direniş Komiteleri, bu durumu İsrail’in güvenlik mekanizmalarına vurulmuş bir tokat olarak değerlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Haliç'te Hz. İsa'nın Vaftizine Özel Haç Çıkarma Töreni Düzenlendi
2
Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yıldönümünde Anıtkabir’i Ziyaret Etti
3
Şırnak'ta Üreticilere Yüzde 70 Hibe ile 4.600 Arı Kovanı Dağıtıldı
4
İsrail Güçlerinin Ambulansla Baskın Yaptığı Ortaya Çıktı
5
Polonez İşçilerine Müjde: Kıdem ve İhbar Tazminatları Güvence Altında
6
KOSGEB, KOBİ'lere 22 Milyar Lira Hedefli Yeni Destek Programları Başlattı

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek