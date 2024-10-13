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Filistinli Tutuklu Hastanede Hayatını Kaybetti

37 yaşındaki Filistinli tutuklu Muhammed Musa, İsrail hastanesinde yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi araştırılmakta.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:41
Filistinli Tutuklu Hastanede Hayatını Kaybetti

Filistinli Tutuklunun Ölümü

Şeker hastası olan 37 yaşındaki Muhammed Münir Musa, 20 Nisan 2023 tarihinden bu yana tutuklu bulunduğu Ramon Cezaevinden Biru's Sebi (Beer Şeva) Soroka Hastanesine kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

Uluslararası Toplumun Sorumlulukları

Musa'nın ölüm nedeni hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilirken, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, uluslararası toplumun İsrail'in Filistinli tutuklulara uyguladığı işkencelerini ve tedavi ihmallerini dikkate alarak sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Artan Gözaltılar ve Baskılar

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan sonra, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik gözaltılar ve baskınların arttığı bildirildi. 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 100'ü geçtiği aktarıldı.

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