DOLAR
35,77 -0,09%
EURO
37,28 0,11%
ALTIN
3.176,09 -0,03%
BITCOIN
3.670.450,95 -1,2%

Filistinliler Gazze Şeridi'nin Kuzeyine Dönerken Tarifsiz Duygular Yaşıyor

Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinliler, kayıplar ve yıkımın ardından tarifsiz duygularla geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:05
Filistinliler Gazze Şeridi'nin Kuzeyine Dönerken Tarifsiz Duygular Yaşıyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönen Filistinliler, "tarifsiz duygular" yaşadıklarını ifade ediyor. Yaklaşık 14 ay süren bir sürgün yaşamının ardından Beyt Lahiya'ya dönen Ahmed Abdurrahman, "(Eve dönmek) Şehitlere, yıkıma, ev kayıplarına rağmen kesinlikle tarif edilemez bir duygu" diyor.

NUR EBU IYŞE - İsrail'in 15 aydan fazla süren soykırım politikası altında, yerlerinden göç eden on binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönmeye başladı. İsrail'in, Gazze'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan Filistinlilerin geçişine izin vermesiyle birlikte, aileler yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yürümeye başladı.

Filistinliler, kuzeye geçtiklerinde yaşadıkları mutluluğun yanı sıra, Gazze'ye varır varmaz hissedilen psikolojik rahatlama ile tarifsiz duygular yaşadıklarını belirtiyor.

"Duygularım tarif edilemez"

Filistinli Abdurrahman, Han Yunus'tan Nusayrat Mülteci Kampı'na geldiğini ve burada kuzeye giden yolun açılmasını beklediğini ifade etti. Gazze'ye uzun bir aradan sonra geri döndüğünde hissettiklerini aktarırken, "(Eve dönmek) Şehitlere, yıkıma, ev kayıplarına rağmen kesinlikle tarif edilemez bir duygu" ifadesini kullandı. Ayrıca, Gazze'nin kuzeyine dönüşü "mükemmel bir ulusal sahne" olarak adlandırdı.

"Gazze'nin kokusu sanki cennet kokusu"

Elindeki Filistin bayrağını sallayan Ebu Halil Bennat, Gazze'ye gelirken duygu dolu anlar yaşadığını aktardı. Bennat, "Gazze'nin kokusunu ilk kez duyduğumda sanki cennetin kokusuyla karşılaştım. Gazze gurur ve direniştir" dedi. Deyr el-Belah kentinden yürüyerek Gazze'ye geldikten sonra, Şati Mülteci Kampı'ndaki evine ulaşana kadar yürümeye devam edeceğini belirtti.

"Psikolojik olarak rahatladık"

Filistinli İyd es-Silavi, güneyde 11 ay boyunca yerinden edildikten sonra geri döndüğünü ve Gazze'ye girdiği andan itibaren psikolojik rahatlık hissettiğini ifade etti. Silavi, "Gazze'ye girdiğimizde psikolojik olarak rahatladık, nefes aldık. Bu bölgede hayat var, moral ve maneviyat yüksek. Evlerine dönen Filistinliler, yeniden canlanmış gibi oldular" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Aileler, DEM Parti Önünde Evlat Nöbetini Sürdürüyor
2
Lübnan Ordusu, Hizbullah'ın Tünel Kontrolünü Devraldı
3
Beyt Hanun'daki Yıkım: İsrail Saldırıları Sonrası Havadan Görüntüler
4
Kartalkaya Otel Yangını: Denetim Firması Yetkilisi Adliyeye Sevk Edildi
5
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı
6
Erzurum'da Tilkiye Kötü Muameleye Ceza: İşlem Başlatıldı

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi