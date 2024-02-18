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Film sahnesi gibi hırsızlık: Önce telefonu çaldı beğenmedi geri verdi ama yakalanmaktan kurtulamadı

Otobüse binen bir kadının cep telefonunu çalan yankesici, telefonun modelini beğenmediği için kadına iade etti. Bu sırada peşinde olan Beşiktaş polisi, hırsızı kıskıvrak yakaladı. Kameralara yansıyan olayda, hırsızın cezaevi izninden firar ettiği ve 37 suçtan arandığı belirlendi. Hırsız mahkemeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 14:45
Film sahnesi gibi hırsızlık: Önce telefonu çaldı beğenmedi geri verdi ama yakalanmaktan kurtulamadı

Bir yankesici, Beşiktaş Dolmabahçe’de otobüse binmeye çalışan insanlara dadandı. Kalabalığı kullanarak insanların telefonlarını ceplerinden çekip alan yankesici, bu yöntemle çok sayıda kişiyi zarara uğrattı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, yankesicilik şikayetlerini araştırmak için harekete geçti. Mağdur olan vatandaşların ifadelerini alan polis, güvenlik kameralarını da detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda yankesicinin 37 suçtan kaydı bulunan Celal A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şahsı takip etmeye başladı. Olayın yaşandığı gün şahsın otobüs durağına geldiğini ve cerrahi maske kullandığını fark eden polis, onu izlemeye devam etti.

Otobüse binmek için durağa gelen bir kadının peşine takılan yankesici, kadının cebinden telefonunu çekti. Ancak telefonun eski bir model olduğunu fark eden yankesici, kadına “telefonunuz yere düştü” diyerek geri uzattı. Kadın şaşkınlıkla telefonu alırken, yankesiciyi izleyen Beşiktaş polisi, onu yakaladı. Kameralara yansıyan olayda, yankesicinin film sahnesi gibi suçüstü olduğu görüldü.

Polis tarafından yakalanan yankesici, ifadesi için emniyete götürüldü. Şahsın cezaevi iznini kaçırdığı ve bu arada yankesicilik yaptığı anlaşıldı. Celal A. isimli şahsın 37 suçtan kaydı olduğu da ortaya çıktı. Yankesici, işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından “yankesicilik” suçundan hapse atıldı.

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