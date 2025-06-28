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Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

QNB Finansbank, ATM'lerden günlük para çekme limitini 50.000 TL'ye çıkararak sektörde fark yaratıyor. Diğer bankaların limitleri ise bu seviyenin altında kalıyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 23:27
Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Finansbank'tan Tüm Bankaları Alt Edecek Hamle!

QNB Finansbank, ATM'lerden günlük ücretsiz para çekme limitini 50.000 TL'ye çıkararak, finans sektöründe beklenmedik bir adım attı. Bu yenilik, artan enflasyon ve nakit ihtiyacının bir sonucu olarak, milyonlarca vatandaşın nakit temin etme sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

ATM'lerden Artık Servet Ödenecek

Artan nakit sıkışıklığına karşı bir çözüm arayan QNB Finansbank, uygulamaya koyduğu bu yeni limit ile müşterilerine büyük bir rahatlık sunmayı amaçlıyor. Bankanın şube içi ve cephe ATM'lerinden, müşteriler gün içinde hiç ek ücret ödemeden söz konusu 50.000 TL'yi çekebilecek.

60.000 TL’ye Kadar Çekim İmkanı

Özellikle acil nakit ihtiyacı olanlar için daha fazla avantaj sunan QNB Finansbank, QNB Mobil uygulaması üzerinden QR kod ile gerçekleştirilen işlemlerde ek olarak 10.000 TL daha çekim fırsatı sağlıyor. Bu da, bir müşterinin ATM'den toplamda 60.000 TL'ye kadar nakit temin edebilmesini mümkün kılıyor.

Diğer Bankalarla Karşılaştırma

QNB Finansbank'ın bu yeniliği, Türkiye'nin diğer önde gelen bankalarındaki günlük para çekme limitlerini de sorgulatıyor. İşte bazı bankaların günlük para çekme limitleri:

  • Yapı Kredi: 10.000 TL
  • Akbank: 10.000 TL
  • Türkiye İş Bankası: 20.000 TL
  • Garanti BBVA: 15.000 TL
  • Ziraat Bankası: 10.000 TL
  • Vakıfbank: 20.000 TL
  • Halkbank: 10.000 TL
  • Denizbank: 10.000 TL

QNB Finansbank, bu yeni uygulama ile sektöründe bir fark yaratırken, diğer bankaların bu gelişmeye nasıl cevap vereceği merak ediliyor.

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