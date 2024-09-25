Finlandiya'da Çevreciler Parlamento Binasını Kırmızıya Boyadı

Turba Madenciliğine Dikkat Çekmek İçin Protesto

Finlandiya'da çevreci gruplar, turba madenciliğinin çevresel etkilerine dikkat çekmek amacıyla parlamento binasının dış cephesinin bazı bölümlerini kırmızıya boyadı. Bu eylem, iklim tutkunu gruplar olan Elokapina ve Restore Wetlands tarafından gerçekleştirildi.

Neova Şirketinin Madenleri Eleştiriliyor

Finlandiya'nın ünlü YLE haber ajansına göre, protestonun amacı, Finlandiya devleti tarafından işletilen Neova adlı şirketin İsveç'teki turba madenlerinin çevreye zararlarını vurgulamaktı. Eylem sırasında, çevreciler turba madenciliğinin durdurulması çağrısında bulundu.

Bu renkli protesto, kamuoyunun dikkatini çekmenin yanı sıra, benzer çevresel sorunların tartışılmasına vesile olmayı hedefliyor.