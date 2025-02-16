Finlandiya'dan Ukrayna-Rusya Barış Görüşmeleri İçin Çağrı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Ukrayna-Rusya savaşı için 'maksimum baskı' ve ön müzakere çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:03
Finlandiya'dan Ukrayna-Rusya Barış Görüşmeleri İçin Çağrı

Finlandiya'dan Rusya'ya Maksimum Baskı Çağrısı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesi amacıyla yapılacak ateşkes görüşmeleri öncesinde ön müzakere safhasının kritik olduğunu vurguladı. Stubb, Ukrayna'yı yeniden silahlandırmak ve Rusya'ya maksimum baskı uygulamak gerektiğini ifade etti.

Münih Güvenlik Konferansı Değerlendirmesi

Finlandiya'nın YLE haber ajansının aktardığına göre, Stubb, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) sırasında yaptığı açıklamalarda, barış görüşmelerinin başlangıç noktasının güçlü bir temel üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Stubb, bu kapsamda yaptırımlar ve dondurulmuş mal varlıklarının devreye alınmasının önemine dikkat çekti.

Ateşkes ve Barış Süreci Arasındaki Farklar

Stubb, ateşkes ile barış sürecinin aynı şey olmadığını belirtirken, barış görüşmelerinde Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği konusunun tartışmaya kapalı olduğunu dile getirdi. “AB süreci devam ediyor. Ukrayna Avrupalı olacak, Rus değil. Bu şimdiden (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin için büyük bir kayıp.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Stubb, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin, bu ülkenin halkının vermesi gereken bir karar olduğunu vurguladı.

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