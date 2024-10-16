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Fırat Kalkanı Bölgesinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 15:30
Fırat Kalkanı Bölgesinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Terörle Mücadele

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklama Detayları

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değildir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirmiştir." ifadeleri kullanıldı. Terörle Mücadele Süreklilik Arz Ediyor

Tüm bunlar, Türk ordusunun uluslararası güvenliği sağlama ve bölgede barışın tesisine yönelik kararlı adımlar attığını bir kez daha göstermektedir.

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