Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. Yıl Dönümü Kutlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. Yıl Dönümü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir mesaj yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu harekatla birlikte Suriye'deki terör örgütlerine, özellikle DEAŞ'a büyük bir darbe vurduğu vurgulandı.

Kahraman Mehmetçik'e Saygı

MSB'nin mesajında, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8'inci yıl dönümünde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, bu harekatın önemine dikkat çekerek, Türk askerinin cesaret ve fedakarlığına bir kez daha vurgu yaptı.