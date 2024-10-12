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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 12:45
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda Terörle Mücadele

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Tespit ve Operasyon

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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