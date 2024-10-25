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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda Terörle Mücadele

MSB, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:52
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda Terörle Mücadele

Terörle Mücadelede Son Gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda PKK/YPG mensubu 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu gelişme, bölgede güvenlik ve istikrar sağlama çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Operasyonun Detayları

MSB'nin açıklamaları doğrultusunda, düzenlenen operasyonların sürdürülmekte olduğu ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtiliyor. Söz konusu bölgelerde, terörist gruplara yönelik etkili müdahalelerin sürdüğü ifade edildi. Terörle Mücadelede Kararlılık

Türkiye, ulusal güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı aldığı tedbirlerle dikkat çekiyor. Bu operasyonlar, Suriye'nin kuzeyindeki durumun iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

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