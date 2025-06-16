Fırat Üniversitesi, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Kırımoğlu'na Fahri Doktora Unvanı Verdi

Fırat Üniversitesi, Kırım Tatar Lideri'ne Fahri Doktora Verdi

Fırat Üniversitesi (FÜ), Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na fahri doktora unvanı takdim etti. Kırımoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen fahri doktora belgesi tevdi töreni büyük bir katılımla gerçekleşti.

Tevdi Töreni ve Katılımcılar

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Kırımoğlu'na tevdi edilen fahri doktora unvanı için alınan senato kararını okudu. Rektör Göktaş, Kırımoğlu'na cüppe giydirirken, Vali Numan Hatipoğlu da kendisine fahri doktora belgesini takdim etti. Törene ayrıca Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kırımoğlu'nun Açıklamaları

Kırımoğlu, tören sırasında Kırım Tatarlarının tarihi boyunca karşılaştığı zorlukları anlatarak, "Savaşın ne zaman biteceği belli değil ama çok umutluyuz" dedi. 2014 yılında yaşanan olayları hatırlatan Kırımoğlu, şöyle devam etti:

"1991 yılında Sovyetler Birliği yıkıldı, milletler özgürlüğüne kavuştu. Kırım Tatar halkı da vatanlarına dönme imkanı buldu. Ancak 2014'te Rusya'nın Kırım'ı işgali, demokratik özgürlüklerimizi kısıtladı."

Vali Hatipoğlu'nun Değerlendirmesi

Vali Numan Hatipoğlu, Kırım'ın kanayan yaralardan biri olduğunu belirterek, "Bugün Türk dünyası, birlik ve beraberlik adımları atmaktadır. Elazığ, Türk dünyası için önemli bir şahsiyet olarak sizleri ağırlamaktan onur duymaktadır" şeklinde konuştu.

İnsan Hakları ve Demokrasi Mücadelesi

Rektör Göktaş, Kırımoğlu'nun insan hakları, özgürlük ve demokrasi mücadelesine duydukları saygıyı vurgulayarak, "Kendisi bu değerli duruşundan dolayı fahri doktora unvanına layık görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na (sol3) fahri doktora ünvanı verildi. Programa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da katıldı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na (sol3) fahri doktora ünvanı verildi. Programa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da katıldı.