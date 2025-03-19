Fırtına Balıkesir'den Sürüklediği Tekneyi Çanakkale'de Buldu

Balıkesir'deki fırtınada kaybolan 'Nurun Öyküsü' teknesi, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulundu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:34
Fırtına Balıkesir'den Sürüklediği Tekneyi Çanakkale'de Buldu

Fırtına Zarar Verdi, Tekne Çanakkale'de Bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan fırtına, denizcilik dünyasında endişe yaratan bir olaya neden oldu. Erdek Limanı'nda bağlı bulunan "Nurun Öyküsü" isimli tekne, fırtınanın etkisiyle halatlarının kopması sonucu açık denize sürüklendi.

Kayıp İhbarı ve Bulunma Süreci

Teknenin sahibi tarafından kayıp ihbarının yapılmasının ardından, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Değirmencik Limanı'nda tekne vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri, durumu kontrol altına aldı.

Tekne Sahibine Teslim Ediliyor

Bulunan teknenin, sahil güvenlik ekiplerince kısa süre içinde sahibine teslim edileceği öğrenildi. Bu olay, fırtınaların denizcilik üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan fırtınada halatları koparak sürüklenen tekne...

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan fırtınada halatları koparak sürüklenen tekne, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulundu.

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