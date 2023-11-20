Fırtına felaketi o illeri tarumar etti: Can kaybı 9'a çıktı

Fırtına nedeniyle oluşan sel felaketlerinde tam 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Fırtına felaketi o illeri tarumar etti: Can kaybı 9'a çıktı
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Türkiye, geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına ve sel felaketiyle sarsıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Zonguldak başta olmak üzere birçok ilde meydana gelen doğal afetler sonucunda toplamda 9 vatandaş hayatını kaybetti.

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi faciasında, bir denizcinin cansız bedenine ulaşılırken, halen 11 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Batman, Diyarbakır ve Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağmurun neden olduğu sel felaketinde ise 8 kişi hayatını kaybetti.

fırtına uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan incelemelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Şu ana kadar sel, fırtına ve sağanak yağışlarda 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzerek ifade etmek istiyorum." dedi. Yerlikaya, ayrıca afetin etkilediği bölgelerdeki zararın boyutunu açıkladı. 4 ilde 16 aracın zarar gördüğünü ve 16 ilde toplamda 7 bin 17 görevlinin mücadele verdiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, olay yerlerine gelen ihbarlar hakkında da bilgi verdi. 16 ilde 1611 ihbarın geldiğini açıklayan Yerlikaya, bu ihbarlar doğrultusunda 4 ilde 109 vatandaşın kurtarıldığını ifade etti. İhbarlar arasında çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, su baskınları ve diğer olaylar yer alıyor.

Diğer yandan, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığınmış ve daha sonra denize açılınca irtibat kesilmişti. Bakan Yerlikaya, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle batan gemide bulunan 12 Türk mürettebatla hala irtibat kurulamadığını belirtti.

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