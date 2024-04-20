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Fırtına ve sağanak Ankara’yı vurdu: Hava şartları yaşamı olumsuz etkiledi

Ankara genelinde bugün (20 Nisan) etkili olan fırtına ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Devrilen ağaçlar, uçan çatılar, araçlara zarar verdi.

Yayın Tarihi: 20.04.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 16:21
Fırtına ve sağanak Ankara’yı vurdu: Hava şartları yaşamı olumsuz etkiledi

Ankara’da öğle saatlerine etkili olan ve giderek etkisini artıran fırtına ve sağanak nedeniyle yaşam, olumsuz bir şekilde etkilendi. Çankaya, Keçiören, Sincan, Gölbaşı ve Etimesgut’ta kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Fırtına ve sağanak Ankara’yı vurdu

Keçiören’de bulunan Bademlik Mahallesi’nde etkisini gösteren fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçarak, park halindeki 4 otomobile zarar verdi. Gölbaşı’nda da uçan çatılara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Fırtına ve sağanak Ankara’yı vurdu

Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı bölgelerde trafik kazaları da yaşandı. Altındağ ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Fırtına ve sağanak Ankara’yı vurdu

Ekiplerin uçan çatıları toplama ve devrilen ağaçları temizleme çalışması devam ediyor.

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