FİYAB'dan Rekabet Kurumu'nun Soruşturmasına Destek Açıklaması

FİYAB'dan Rekabet Kurumu'na Destek Açıklaması

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Rekabet Kurulu tarafından kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüs hakkında açılan soruşturma ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Adil Rekabet ve Piyasa Koşulları

Açıklamada, bu soruşturmanın adil piyasa ve rekabet koşullarının hatırlanması açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi. FİYAB, sektörün çok taraflı doğasına dikkat çekerek, “Apaçıktır ki yapımcıları, içerik üreticileri, seyircileri ve satın alıcılarıyla çok tarafı olan bir piyasada, her geçen gün azgınlaşan tekellerin bu derece serbest at koşturması eşyanın tabiatına aykırıdır.” ifadesini kullandı.

Fırsat Eşitliği ve Etik Rekabet

Açıklamada, sektör içindeki fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: “Sektörde rakiplerin yok edildiği kanlı arenaya dönüştüren ve aforoz etme tahakkümünü hak olarak gören, doğrudan veya dolaylı insani ve ticari olmayan yollara başvuranlar, bu kara zorbalıkların hesabını vermelidir.”

FİYAB, ülkemizde film ve dizi yapımcılığı piyasasının düzenlenmesi, adil rekabet ahlakının korunması ve yenilikçi yeteneklerin desteklenmesi konularında her türlü uygulamanın en büyük destekçisi olacaklarını sözlerine ekledi.