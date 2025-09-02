DOLAR
FKÖ: İsrail Ağustos'ta Batı Şeria'da 1613 Saldırı Gerçekleştirdi

FKÖ'ye göre İsrail ordusu ve yerleşimciler Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'da toplam 1613 saldırı gerçekleştirdi; yıkımlar ve yeni yerleşimler bildirildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:33
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, Ağustos ayında Batı Şeria'da artan saldırılara ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı.

FKÖ ve Konseyin Açıklaması

Yazılı açıklamada, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Ağustos ayında toplam 1613 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Bu saldırıların 1182'sinin İsrail ordusu, 431'inin yerleşimciler tarafından yapıldığı kaydedildi.

Saldırı Türleri ve Uygulamalar

Açıklamada, saldırıların silahlı baskınlar, sahada fiili durum yaratma girişimleri, infazlar, vandalizm ve Filistinlilere ait tarım arazilerinin tahrip ve el koyulması, ağaçların sökülmesi gibi farklı biçimlerde gerçekleştiği vurgulandı. Ayrıca malğa el koyma, abluka uygulamaları ve kontrol noktalarıyla Batı Şeria'nın parçalanması da saldırı yöntemleri arasında yer aldı.

Yerleşim ve Yıkımlar

Konsey Başkanı Mueyyid Şaban, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ağustos ayında çoğunlukla tarım ve hayvancılık alanlarında 18 yeni 'kaçak yerleşim' kurduğunu açıkladı. Şaban, hükümet onayıyla kurulan yerleşimler ile izinsiz inşa edilen 'kaçak yerleşimler'in ikisinin de uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu belirtti.

Şaban ayrıca, İsrail makamlarının aynı dönemde 57 yıkım gerçekleştirerek toplam 125 yapıyı hedef aldığını; bunların 39'unun ev, 52'sinin tarım yapısı, 20'sinin geçim kaynağına yönelik tesisler olduğunu ve Filistinlilere yönelik 21 yeni yıkım bildirimi dağıtıldığını aktardı.

Bölgesel Etki ve Kayıtlar

Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak, İsrail ordusu ile yerleşimcilerin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki faaliyetlerinin yoğunlaştığına dikkat çekildi. Konsey verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırılarında en az 1016 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 bin 500'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

