FKÖ: İsrail'in Batı Şeria Saldırıları 'Etnik Temizlik Planı'nın Parçası

Ruhi Fettuh'tan Mugayyir ve Batı Şeria değerlendirmesi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail’in üç gündür işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Mugayyir beldesine düzenlediği saldırıların, Filistinlileri "göçe zorlama ve etnik temizlik planının" devamı olduğunu duyurdu.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, "Mugayyir ve diğer Filistin beldelerine uygulanan kuşatma, baskınlar, evlerin yıkımı ve mülklere yönelik saldırılar, işgal devletinin zorla göç ve etnik temizlik politikasının parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca bu saldırıların Doğu Kudüs çevresindeki 'E1' ilhak projesini hayata geçirme çabalarının bir uzantısı olduğu öne sürüldü.

Fettuh, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mugayyir’de uyguladığı şiddetin Gazze’deki soykırım, abluka ve aç bırakmayla bağlantılı olduğunu vurgulayarak, "Tüm bunlar, Filistin halkının tarihi topraklarındaki varlığını hedef alan tek bir planın parçalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası hukuka dair uyarıda bulunan Fettuh, bu eylemlerin uluslararası insancıl hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü’nün açık ihlali olduğunu belirtti. Uluslararası toplumun pasif tutumu ve bazı Batılı devletlerin İsrail’e verdiği desteğin bu saldırıları teşvik ettiğine dikkat çekti.

Fettuh, uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yaparak: "İşgalin siyasi ve askeri liderleri hesap vermedikçe bu suçlar devam edecek. Dünya, uluslararası hukuku savunmak istiyorsa bu suça karşı net bir tavır almak zorunda." dedi.

İsrail ordusu, üç gündür sürdürdüğü operasyonlarda Mugayyir'de onlarca eve baskın düzenleyerek eşyalarına zarar verdi, tarım arazilerini buldozerlerle tahrip etti, ağaçları söktü ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli yetkililer, son aylarda İsrail’in "güvenlik" gerekçesiyle sadece Mugayyir’de değil Batı Şeria’nın birçok bölgesinde ağaçların yok edilmesine yönelik askeri emirler çıkardığını; bunun da Filistin topraklarını boşaltma politikasının parçası olduğunu ifade ediyor.