Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,07 0,17%
EURO
33,68 -0,05%
ALTIN
2.022,02 0,75%

Flaş açıklama: 'Ukrayna NATO'ya katılacak!'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 2. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Stoltenberg, savaşın devam ettiğini, ancak Ukrayna’nın NATO’ya yaklaştığını ve bir gün üye olacağını söyledi. Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya askeri ve ekonomik destek sağladığını da vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 15:47
Flaş açıklama: 'Ukrayna NATO'ya katılacak!'

NATO Genel Sekreteri: "Ukrayna, NATO'nun Üyesi Olacak"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2'nci yıl dönümünde Ukrayna'nın NATO üyeliğine vurgu yaparak, müttefiklerin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirtti. Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'nın ele geçirdiği toprakların yarısından fazlasını geri püskürttüğünü ifade etti.

Stoltenberg: "Ukrayna, NATO'nun Yakın Takibinde"

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hakimiyet hedefine rağmen Ukrayna'nın NATO'ya yakınlaştığını ve NATO ile iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı. NATO'nun Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık yardım paketleri sunduğunu belirten Stoltenberg, bu yardımların Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmayı hedeflediğini söyledi.

NATO-Ukrayna Konseyi'nden Destek

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın savaş suçları nedeniyle hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış planına tam destek verdiğini açıkladı. Konsey, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin geleceğini vurgulayarak, müttefiklerin Ukrayna ile uzun vadeli güvenlik taahhütleri üzerinde anlaşmaya varma çabalarını memnuniyetle karşıladı.

Savaşın İkinci Yılında Gerilim Sürüyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2'nci yıl dönümünde bölgedeki gerilim artmaya devam ederken, NATO'nun Ukrayna'ya verdiği destek ve Ukrayna'nın NATO üyeliği perspektifi ön plana çıkıyor. Putin'in Ukrayna'ya yönelik hedeflerine rağmen, NATO ve Ukrayna arasındaki iş birliği giderek güçleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar kesenin ağzını açtı! 36 ay taksitle 200.000 TL ihtiyaç kredisinde şaşırtan taksit ödemesi!

Bankalar kesenin ağzını açtı! 36 ay taksitle 200.000 TL ihtiyaç kredisinde şaşırtan taksit ödemesi!

Aldatmaya en meyilli çapkın burçlar belli oldu! Onların işi aşk değil macera

Aldatmaya en meyilli çapkın burçlar belli oldu! Onların işi aşk değil macera

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menzil’de Miras Kavgası Çığ Gibi Büyüyor! Mahkemeye Taşınan Davada Son Durum Ne? Almanya’da Polis Baskını Şoku!
2
Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Çalışma Saatlerinde Yeni Dönem
3
Erdoğan Sakarya’da Konuştu: Beka İçin Füze Sistemi: Erdoğan’ın Sakarya Mesajı
4
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fatih'te horon oynadı! O anlar kamerada
5
Ümraniye’deki Korkunç Olayda Sarsıcı İfade: ‘Ben Değil, Uzaylılar Öldürdü’
6
Papa Franciscus Gribe Yakalandı: Görüşmeler İptal Edildi
7
Flaş açıklama: 'Ukrayna NATO'ya katılacak!'

Sadece aylar kaldı! Türkiye'nin her bir köşesinde hissedilecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu

Ayçiçek yağı bu fiyata kapış kapış gidecek! 2 litresi 5 Mart’a kadar damacana fiyatına

Ariel 7 kg toz deterjan 229 TL, Orkide ayçiçek yağı 179 TL'ye düştü! Mahallesinde o market olan yaşadı

Aldatmaya en meyilli çapkın burçlar belli oldu! Onların işi aşk değil macera

Opel araç sahibi olmak isteyen kampanya için bayileri doldurdu! 0 faizli krediler sizi bekliyor

Banka hesabında parası olanlar dikkat! ATM'lerden para artık böyle çekilecek: Yeni dönem başladı

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

Bankalar kesenin ağzını açtı! 36 ay taksitle 200.000 TL ihtiyaç kredisinde şaşırtan taksit ödemesi!

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

150 Bin TL’den dükkân satışa çıkartıldı! Herkes bu dükkânı almak için saatini ayarladı

Ev sahibi olmak isteyenler yaşadı! 81 ilde geri ödemesiz 500 bin TL nakit para: Devletten dev kıyak