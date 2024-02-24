Flaş açıklama: 'Ukrayna NATO'ya katılacak!'

NATO Genel Sekreteri: "Ukrayna, NATO'nun Üyesi Olacak"



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2'nci yıl dönümünde Ukrayna'nın NATO üyeliğine vurgu yaparak, müttefiklerin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirtti. Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'nın ele geçirdiği toprakların yarısından fazlasını geri püskürttüğünü ifade etti.

Stoltenberg: "Ukrayna, NATO'nun Yakın Takibinde"

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hakimiyet hedefine rağmen Ukrayna'nın NATO'ya yakınlaştığını ve NATO ile iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı. NATO'nun Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık yardım paketleri sunduğunu belirten Stoltenberg, bu yardımların Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmayı hedeflediğini söyledi.

NATO-Ukrayna Konseyi'nden Destek

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın savaş suçları nedeniyle hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış planına tam destek verdiğini açıkladı. Konsey, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin geleceğini vurgulayarak, müttefiklerin Ukrayna ile uzun vadeli güvenlik taahhütleri üzerinde anlaşmaya varma çabalarını memnuniyetle karşıladı.

Savaşın İkinci Yılında Gerilim Sürüyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2'nci yıl dönümünde bölgedeki gerilim artmaya devam ederken, NATO'nun Ukrayna'ya verdiği destek ve Ukrayna'nın NATO üyeliği perspektifi ön plana çıkıyor. Putin'in Ukrayna'ya yönelik hedeflerine rağmen, NATO ve Ukrayna arasındaki iş birliği giderek güçleniyor.