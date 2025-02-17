Florida'da Silahlı Saldırgan, Filistinli Olduğunu Düşündüğü İki Kişiye Ateş Açtığını İtiraf Etti

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda, araçtakilere ateş eden Mordechai Brafman, bu eylemi Filistinli olduklarını düşündüğü için gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Olay, Miami Beach'te meydana geldi ve Brafman, araca toplam 17 el ateş etti. Saldırının ardından hemen olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

Mahkemeye çıkarılan Brafman, iki kez "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. CBS News'ün aktardığına göre, Brafman, polise verdiği ifadesinde seyir halindeki araçta bulunan iki kişinin Filistinli olduğunu düşündüğü için ateş ettiğini belirtti.

Brafman, emniyetteki sorgusunda gördüğü iki Filistinliyi vurarak öldürmeyi amaçladığını ifade etti. Ancak, saldırıdan kurtulan iki kişi, olayın hemen ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırının nefret suçu olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Bu durum, kamuoyunda merak uyandırdı.

Nefret Suçu Davası Talebi

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin Florida Şubesinden (CAIR-Florida) yapılan açıklamada, saldırının federal nefret suçu davası kapsamında görülmesi gerektiği vurgulandı. CAIR-Florida İletişim Direktörü Wilfredo Amr Ruiz, "Bu rahatsız edici vakada suçlamalar için belirleyici faktör, kurbanların gerçek etnik kökenleri değil saldırganın neden saldırdığını açıkça bildiren eylemleri olmalıdır." şeklinde konuştu.