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Foça'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 16:14
Foça'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

İzmir Foça'da Yangın Alarmı

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış durumda. Olayın bildirilmesi üzerine yangın söndürme ekipleri hemen harekete geçti.

Yangına Müdahale Ekipleri Sevk Edildi

Yeniköy Mahallesi'ndeki yangın bölgesine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer gönderildi. Bu ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Havadan ve karadan sürdürülen müdahale çalışmalarında ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor. Yangının büyümeden söndürülmesi için seferberlik durumu söz konusu.

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle...

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle...

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

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