Focal Prostate Course 2025: Prostat Hastalıklarında Güncel Gelişmeler Ele Alınıyor

Focal Prostate Course 2025 Başladı

Prostat hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel gelişmelerin ele alındığı Focal Prostate Course 2025 Ankara'da başladı. Ürogenital Radyoloji Derneği ve İç Anadolu Üroloji Grubu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve iki gün sürecek olan bu kapsamlı kursa, birçok ülkeden alanında uzman kişiler katıldı.

Açılışta Yenilikçi Eğitim Yöntemleri

Programın açılışında konuşan Focal Prostate Course 2025 Eş Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut, eğitimlerde prostat kanseri yönetiminde görüntüleme temelli uygulamalara odaklandıklarını belirtti. Turgut, eğitimlerin yalnızca teorik sunumlarla sınırlı kalmadığını vurgulayarak, "Küçük gruplar halinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde, radyologlara MR okuma eğitimi veriliyor. Ayrıca füzyon biyopsi ve fokal tedavi tekniklerinin birebir cihazlarla uygulanması sağlanıyor. Meslektaşlarımızın bizzat bu cihazları deneyimlemesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Güncel Bilgiler ve Uygulamalar

Focal Prostate Course 2025 Eş Başkanı Prof. Dr. Yaşar Özgök ise eğitimde prostat hastalıklarının görüntüleme temelli tanısı ile tedavi yöntemlerine ilişkin güncel bilgilerin aktarıldığını kaydetti. Kurs, katılımcılara güncel bilgiler sunarak prostat hastalıklarının yönetiminde önemli bir adım olmayı hedefliyor.

Prostat hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel gelişmelerin ele alındığı "Focal Prostate Course 2025" Ankara'da başladı. Ürogenital Radyoloji Derneği ile İç Anadolu Üroloji Grubu tarafından bu yıl ilk kez Ankara'da düzenlenen ve iki gün sürecek kursun açılışına birçok ülkeden alanında uzman kişiler katıldı.

Prostat hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel gelişmelerin ele alındığı "Focal Prostate Course 2025" Ankara'da başladı. Ürogenital Radyoloji Derneği ile İç Anadolu Üroloji Grubu tarafından bu yıl ilk kez Ankara'da düzenlenen ve iki gün sürecek kursun açılışına birçok ülkeden alanında uzman kişiler katıldı.