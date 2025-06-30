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Fontaines D.C. İstanbul Konserinde Filistin'e Destek Verdi

Fontaines D.C., İstanbul konserinde Filistin'e destek mesajı vererek dinleyicileriyle dayanışma içinde oldu.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 10:56
Fontaines D.C. İstanbul Konserinde Filistin'e Destek Verdi

Fontaines D.C. İstanbul'da Filistin İçin Sahne Aldı

İrlandalı müzik grubu Fontaines D.C., İstanbul'daki konserinde önemli bir mesaj verdi. Filistin'e destek amacıyla düzenlenen etkinlik, KüçükÇiftlik Park'ta, Epifoni ve URU organizasyonlarıyla gerçekleştirildi.

Dayanışma Mesajı ve Sloganlar

Konser boyunca sahnede dalgalanan Filistin bayrağı, katılımcıların dayanışma hislerini pekiştirdi. Dinleyiciler, "Free Palestine" (Filistin'e Özgürlük) sloganlarıyla gruba eşlik etti.

Sevilen Şarkılarla Coşku Dorukta

Grup, "Here's the Thing" parçasıyla başladığı konserinde, "Boys in the Better Land", "It's Amazing to be Young", "In the Modern World" ve "Starburster" gibi hit şarkılarını dinleyicilere sundu. Her parçada büyük bir coşku ve enerji yaşandı.

İstanbul'a İlk Ziyaret

Fontaines D.C., konser sırasında İstanbul'a ilk kez geldiklerini belirterek, "Bu şehirde olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde duygularını ifade etti. Grubun üyeleri, kendilerini izlemeye gelen herkese teşekkür ederek, bu unutulmaz anı paylaştılar.

İrlandalı müzik grubu "Fontaines D.C." İstanbul konserinde Filistin'e destek mesajı verdi.

İrlandalı müzik grubu "Fontaines D.C." İstanbul konserinde Filistin'e destek mesajı verdi.

İrlandalı müzik grubu "Fontaines D.C." İstanbul konserinde Filistin'e destek mesajı verdi.

İrlandalı müzik grubu "Fontaines D.C." İstanbul konserinde Filistin'e destek mesajı verdi.

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