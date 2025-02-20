Fransa: ABD, Avrupa ile Ticaret Savaşına Girerse Kaybedecek Çok Şey Var

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Avrupa ile ticaret savaşına girmesi durumunda kaybedeceklerinin altını çizdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:13
Fransa: ABD, Avrupa ile Ticaret Savaşına Girerse Kaybedecek Çok Şey Var

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklamalar

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkelere yönelik yeni gümrük vergileri uygulama söylemlerinin arttığı bir dönemde önemli açıklamalarda bulundu. Lemoine, ABD'nin Avrupa ile ticaret savaşına girmesi durumunda kaybedeceği çok şey olacağını vurguladı.

Transatlantik Ekonomik İlişkiler

Lemoine, haftalık basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, transatlantik ekonomik ilişkilerin önemine ve korumacı politikalara karşı duyulan endişeye dikkat çekti. "Biz, ABD'nin en büyük ticari ortağıyız" diyen Lemoine, böyle bir çatışmanın iki taraf için de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Ukrayna Konusunda ABD ile İşbirliği

Bir gazetecinin 'Ukrayna konusunda ABD Avrupa’nın yanında mı, yoksa karşısında mı?' sorusunu yanıtlayan Lemoine, "ABD ile tarihi bir ilişkimiz var ve çeşitli işbirliği alanlarında yoğun bir diyaloğumuz bulunuyor" şeklinde konuştu. Lemoine, yeni ABD yönetiminin Ukrayna konusundaki duruşunun yanı sıra ticarette gümrük vergilerinin artırılması hakkında da farklı bir tutum sergilediğini ifade etti.

Ukrayna için Güvenlik ve Barış Çabaları

Lemoine, Ukrayna’da artan barış müzakereleri temaslarının, bu savaşın öncelikle “Ukrayna ve Ukraynalıları” ardından da Avrupa’nın güvenliği ile ilgili olduğunu belirtti. Önümüzdeki süreçte Ukrayna'nın yanında olmaya ve Avrupa’da güvenlik ile barış için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Güvenlik Garantileri Üzerine Vurgular

Lemoine, Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerinden faydalanması gerektiğini, bu konuda fikir alışverişinin hem ABD ile hem de Avrupalı ortaklarla sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna'ya barış gücü gönderiminin, Rusya'nın olası saldırılarını önlemek için caydırıcı unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Lemoine, asıl önceliğin güvenlik garantilerinin sağlanması olduğunu ifade etti.

Trump'tan Yeni Gümrük Vergisi Duyurusu

Donald Trump, 9 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Avrupa’dan gelecek çelik ve alüminyum ürünlerine %25 gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu. Kanada ve Meksika'dan gelen bu ürünler de tarife kapsamına alınmıştı. Bu duruma karşılık olarak AB Komisyonu, AB ürünlerine ek tarife uygulanması hâlinde misilleme yapacaklarını belirtti.

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