Fransa, 'Antisemitizme Karşı Yeterli Önlem Alınmıyor' Diyen ABD Büyükelçisi'ni Çağırdı

Fransa, ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'i, ülkede antisemitizme yeterli önlem alınmadığı iddiaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:40
Paris Büyükelçisi Charles Kushner'ın Macron'a yazdığı mektup krize yol açtı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'i, ülkede "Yahudi karşıtlığıyla mücadelede yeterli önlem alınmadığı" yönündeki ifadeleri nedeniyle bakanlığa çağırdı.

Bakanlık açıklamasına göre, Kushner'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı mektupta, ülkedeki Yahudi karşıtı eylemlerin artışından duyduğu endişeyi dile getirdiği ve Fransız yetkililerin bununla mücadelede yeterli adımlar atmadığını iddia ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Fransa, bu iddiaları kesin bir şekilde reddetmektedir." ifadesine yer verildi ve Kushner'ın mektubundaki ifadelerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Kushner'ın iddialarının ülkelerin iç işlerine karışmama yükümlülüğünü düzenleyen 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, bu iddiaların Fransa ile ABD arasındaki transatlantik işbirliğinin niteliği ve müttefikler arasındaki güvenle bağdaşmadığı değerlendirmesine yer verildi ve Kushner'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı duyuruldu.

