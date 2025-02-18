Fransa, Cezayir Servisinin Sınıra Dışına Gönderdiği Vatandaşı Kabul Etmedi

Fransa ve Cezayir Arasındaki Gergin İlişkiler Derinleşiyor

Fransa'nın son dönemdeki diplomatik ilişkileri, uluslararası hukuku ihlal eden bir olayla daha çatışma aşamasına taşındı. Cezayir, Fransa'nın sınır dışı ettiği bir vatandaşını kabul etmeyerek, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

Ceza ve Sınır Dışı Süreci

Mayıs ayında Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki bir mahkeme tarafından altı ay hapis cezasına çarptırılan 30 yaşındaki Cezayirli, ülkeye geri gönderildi. Ancak Cezayir hükümeti, 9 Ocak'ta Fransa'dan sınır dışı edilen başka bir vatandaşı da kabul etmeyerek geri gönderilmesini sağladı.

İçişleri Bakanı'ndan Sert Açıklamalar

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, TF1 kanalında yaptığı açıklamada, Cezayir'in Fransa ile yaptığı anlaşmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermediğini belirtti. Retailleau, "Cezayir, bizden konsolosluk danışma belgesi gibi ekstra belgeler talep ederken, gerekli olan geçerli kimlik veya pasaportun varlığına saygı göstermiyor" dedi.

İlişkilerde Yeni Kısıtlamalar Bekleniyor

Retailleau, bu duruma tepki göstererek, Cezayir'e karşı yeni kısıtlamaların uygulanabileceğinin sinyalini verdi. Fransa'nın bu konu üzerinde yapacağı yaptırımları tartıştığını aktaran bakan, "Cezayir ile anlaşmalara saygı göstermek zorunda mıyız?" şeklinde konuştu.

Tarihi Sorunlar ve Egemenlik Tartışmaları

Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkiler yıllardır gergin bir seyir izlerken, Batı Sahra ile ilgili yaşanan egemenlik tartışmaları da durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Fransa'nın Fas'ın Batı Sahra'daki özerklik planına destek açıklaması, bağımsızlık yanlısı Cezayir ile ilişkileri germiş durumda.

Öte yandan, Fransa'nın Cezayir arşivlerini iade etmeyi reddetmesi, İnsan Müzesindeki halk devrimi liderlerine ait kafataslarının durumu ve Fransa'nın Cezayir'e yönelik nükleer denemeleri gibi tarihi sorunlar da iki ülke arasındaki bağları zorlayıcı nitelikte.