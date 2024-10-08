Fransa'da 7 Ekim Töreninde Macron'a Tepki

Fransa'da 7 Ekim Olaylarının Birinci Yılı

Fransa'da, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'deki olayların birinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik protestolar yapıldı. Başbakan Michel Barnier, bu önemli günde Macron'un daha önce İsrail'e silah ambargosu çağrısında bulunduğunu hatırlatırken, katılımcıların sürekli olarak yuhalamasıyla karşılaştı.

Ambargo Çağrısının Ardındaki Gerilim

Başbakan Barnier, etkinlikteki konuşmasında, “Fransa, asla evlatlarını terk etmez” ifadeleriyle uluslararası kamuoyuna seslendi. Macron’un, şiddetin durması ve Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması konusundaki çabalarını yineleyerek, “Fransa Cumhurbaşkanı’na ve hükümetine güvenebilirsiniz” dedi. Ancak, Barnier'in konuşması boyunca Macron’a yapılan yuhalamalar, katılımcıların bu konudaki hislerini açıkça gösterdi.

Macron’un Açıklamaları ve Netanyahu'nun Tepkisi

5 Ekim 2023'te Macron, “İsrail'e yönelik silah sevkiyatının durdurulması” çağrısında bulundu. İsrail’in, Gazze’ye yönelik saldırılarında uluslararası hukuk ve insani hukukun uygulanması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Netanyahu, Macron ve Batılı liderlerin ambargo çağrılarını “ayıp” olarak nitelendirdi.

7 Ekim Sonrası Gelişmeler

Hamas, 7 Ekim 2023’te gerçekleştirilen saldırılarla İsrail'i hedef aldı. Olayların ardından, İsrail yönetimi 1200 ölü ve 5000’den fazla yaralı olduğunu açıkladı. Gazze'de ise, savaşın başlamasından bu yana en az 41.909 Filistinli hayatını kaybetti. Çatışmalar sırasında, sivil altyapı da büyük zarar gördü ve hastane gibi sığınakların hedef alındığı bildirildi.

Bu süreçte, taraflar arasındaki çok sayıda esir değişimi yapılırken, bölgede tansiyonun nasıl düşeceği merakla beklenmektedir.