DOLAR
34,28 -0,09%
EURO
37,68 -0,08%
ALTIN
2.910,8 -0,01%
BITCOIN
2.140.218,07 0,94%

Fransa'da 7 Ekim Töreninde Macron'a Tepki

Fransa, 7 Ekim saldırılarının birinci yılında Cumhurbaşkanı Macron'a gelen tepkilere sahne oldu. Başbakan Barnier'in konuşması sırasında yuhalamalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:10
Fransa'da 7 Ekim Töreninde Macron'a Tepki

Fransa'da 7 Ekim Olaylarının Birinci Yılı

Fransa'da, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'deki olayların birinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik protestolar yapıldı. Başbakan Michel Barnier, bu önemli günde Macron'un daha önce İsrail'e silah ambargosu çağrısında bulunduğunu hatırlatırken, katılımcıların sürekli olarak yuhalamasıyla karşılaştı.

Ambargo Çağrısının Ardındaki Gerilim

Başbakan Barnier, etkinlikteki konuşmasında, “Fransa, asla evlatlarını terk etmez” ifadeleriyle uluslararası kamuoyuna seslendi. Macron’un, şiddetin durması ve Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması konusundaki çabalarını yineleyerek, “Fransa Cumhurbaşkanı’na ve hükümetine güvenebilirsiniz” dedi. Ancak, Barnier'in konuşması boyunca Macron’a yapılan yuhalamalar, katılımcıların bu konudaki hislerini açıkça gösterdi.

Macron’un Açıklamaları ve Netanyahu'nun Tepkisi

5 Ekim 2023'te Macron, “İsrail'e yönelik silah sevkiyatının durdurulması” çağrısında bulundu. İsrail’in, Gazze’ye yönelik saldırılarında uluslararası hukuk ve insani hukukun uygulanması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Netanyahu, Macron ve Batılı liderlerin ambargo çağrılarını “ayıp” olarak nitelendirdi.

7 Ekim Sonrası Gelişmeler

Hamas, 7 Ekim 2023’te gerçekleştirilen saldırılarla İsrail'i hedef aldı. Olayların ardından, İsrail yönetimi 1200 ölü ve 5000’den fazla yaralı olduğunu açıkladı. Gazze'de ise, savaşın başlamasından bu yana en az 41.909 Filistinli hayatını kaybetti. Çatışmalar sırasında, sivil altyapı da büyük zarar gördü ve hastane gibi sığınakların hedef alındığı bildirildi.

Bu süreçte, taraflar arasındaki çok sayıda esir değişimi yapılırken, bölgede tansiyonun nasıl düşeceği merakla beklenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçeli'den DEM Parti'ye Milli Birlik Mesajı
2
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'teki Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katılacak
4
Bahçeli: İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanılmalı
5
Ukrayna'nın Odessa Limanına Rus Füze Saldırısı
6
Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni
7
Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nda Önemli Mesajlar

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi