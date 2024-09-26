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Fransa'da Aktivist Elias d'Imzalene'nin Gözaltına Alınması

Fransa'da 'intifada' dediği için gözaltına alınan aktivist, Filistin destekçilerine yönelik artan baskının bir kurbanı oldu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:02
Fransa'da Aktivist Elias d'Imzalene'nin Gözaltına Alınması

Fransa'da Filistin Destekçilerine Yönelik Baskılar Artıyor

Fransa'da, Elias d'Imzalene adlı aktivistin Paris'te düzenlenen Gazze destek gösterisinde "intifada" kelimesini kullanması nedeniyle gözaltına alınması, Filistin'i destekleyenlere yönelik artan baskının son örneği oldu.

François Burgat'tan Açıklamalar

Fransız siyaset bilimci François Burgat, Elias d'Imzalene'nin 8 Eylül'de yaptığı açıklamada "intifada'yı Paris'e taşımak" istediğini belirttiğini ifade ederek, bu ifade yüzünden aktivistin "nefret ve şiddeti teşvik etmek" ile suçlandığını dile getirdi. Burgat, "Elias, İsrailli soykırımcılara körü körüne destek verenler karşısında intifadanın meşruiyetini kamuoyuna ulaştırdı. Bu sebeple, çok sayıda insanla birlikte polis ve yargı baskısına maruz kaldı." dedi.

Baskıların Tarihsel Bağlamı

Burgat, Fransa'da ifade özgürlüğü çerçevesinde arka planda Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları hakkında kısıtlamalar olduğunu belirtti. "Adalet Bakanı Eric Dupont Moretti tarafından yapılan açıklamalara göre, Hamas'ın saldırılarını direnişle ilişkilendiren ifadeler kınanıyor." şeklinde konuştu.

Mustapha'dan Endişe Verici Gözlemler

Londra merkezli sivil toplum kuruluşu CAGE yöneticisi Anas Mustapha, Elias’ın tutuklanmasının, Filistin hareketini hedef alan devlet destekli bir girişim olduğunu vurguladı. Avrupa'daki Müslüman topluluklara yönelik son yıllarda uygulanan baskıların arttığını ifade eden Mustapha, "Elias’ın tutuklanması, uzun süredir devam eden bu tür uygulamaların en son örneğidir" dedi.

CAGE'in Basın Açıklaması

CAGE International, Elias d'Imzalene'nin gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "Elias, Fransız devletinin Filistin yanlısı sesleri bastırma çabalarının bir parçası olarak gözaltına alındı. Bu baskılar, aktivistleri sindirmeye ve toplumda korku yaratmaya yönelik bir yöntemdir" ifadesine yer verdi.

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