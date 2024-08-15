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Fransa'da Askeri Uçak Kazası: İki Pilot Hayatını Kaybetti

Fransa'da iki askeri uçağın çarpışması sonucu iki pilot yaşamını yitirdi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:15
Fransa'da Askeri Uçak Kazası: İki Pilot Hayatını Kaybetti

Fransa'da Askeri Uçak Kazası

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle bölgesinde gerçekleşen trajik olayda, iki askeri uçağın havada çarpışarak düştüğü bildirildi. Kazada, pilotların hayatını kaybettiği açıklandı.

Uçakların İnişi ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Söz konusu uçaklar, Saint-Dizier Hava Üssündeki Rafale filosuna aitti. Çarpışmanın ardından arama kurtarma ekipleri, kazanın ardından ormanlık alanda pilotları bulmak için yoğun çalışma başlattı. Ekipler, uçakların enkazına ulaşmayı başardı ancak ne yazık ki iki pilotun da hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Cumhurbaşkanı'nın Taziye Mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajında, "Yüzbaşı Sebastien Mabire ve Teğmen Matthis Laurens'in Rafale eğitim görevi sırasında meydana gelen hava kazasında hayatlarını kaybettiklerini üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullandı.

Olayın Alevlenmesi ve Soruşturma

Kaza, Colombey-les-Belles kasabası yakınlarında meydana geldi. Uçaklardan birini kullanan pilotun kendisini fırlatmayı başardığı, diğer uçaktaki iki pilot içinse arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi. Askeri yetkililer, kazanın sebebine dair soruşturmayı devam ettirmektedirler.

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