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Fransa'da Atatürk Büstü Açıldı

Fransa'nın Epinay-sur-Seine şehrinde Atatürk'ün büstü ihtişamla açıldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:37
Fransa'da Atatürk Büstü Açıldı

Fransa'da Atatürk Büstü Açılışı Gerçekleştirildi

Fransa'nın Epinay-sur-Seine banliyösünde, Türk kültürünü temsil eden önemli bir etkinlik düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsü ve Paris Trabzonlular Derneği iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk büstünün açılışı yapıldı.

Açılış Töreni Detayları

Açılış, Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur'un konuşması ile başladı. Törene Türkiye ve Fransa’dan diplomatlar, siyasetçiler, bürokratlar ve iş insanları katılım gösterdi. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Epinay Belediye Başkanı Herve Chevreau da etkinlikte yer aldı.

Yunus Demirer'in Konuşması

Büyükelçi Demirer, Charles de Gaulle'ün 1968 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete atıfta bulunarak, de Gaulle'ün Atatürk'e olan hayranlığını dile getirdi. Ve bu güzel inisiyatifi hayata geçiren tüm kurumsal katkılara, özellikle de Trabzonlular Derneği'ne teşekkür etti.

Büstün Önemi

Epinay-sur-Seine'deki Trabzonlular Derneği binasının önünde yer alan büst, 1,1 metre uzunluğundaki beton kaide üzerinde 80 santimetre boyutundaki bronz Atatürk büstü ile Türkiye'nin kültürel ve manevi mirasını koruma amacını taşımaktadır. Bu anıt, Fransa’daki ilk Atatürk büstü olma özelliğine sahip.

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