Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu İstifa Etti — Macron Hükümeti Sarsıldı

Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu istifa etti

Sebastien Lecornu, dün akşam kurduğu yeni hükümete yönelik yoğun eleştirilerin ardından istifa etti. Lecornu, 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakan olarak atanmıştı.

Lecornu, yaklaşık 3,5 hafta süren siyasi görüşmelerin ardından dün akşam yeni kabineyi duyurdu. Hükümetin, eski bakanlardan ve Macron'a yakın isimlerden oluşması tepki çekti; kabinede Meclisin en büyük sol ittifakı Yeni Halk Cephesi (NFP) ile Meclisin en büyük siyasi partisi Ulusal Birlik (RN)'ten isimlere yer verilmemesi eleştirilerin merkezinde oldu.

Gelen tepkilerin ardından Lecornu, sabah saatlerinde istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu. Macron, Lecornu'nun istifasını kabul etti. Bu gelişmeyle Lecornu, muhalefetin gensoru önergesiyle 4 Aralık 2024'te üç aylık görev süresinin ardından düşürülen Michel Barnier'i geçerek Beşinci Cumhuriyet'in en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.

Tepkiler

Jordan Bardella (RN Genel Sekreteri), BFMTV'de katıldığı programda Lecornu'nun istifasının ardından "sandığa gitmeden siyasi istikrarın bulunamayacağını" belirterek Cumhurbaşkanı Macron'a Ulusal Meclis'i feshetme çağrısı yaptı. Bardella, gelecek haftalarda seçime gidilmesi halinde partilerinin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu vurguladı.

RN'nin X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada ise "Macronculuk ayakta öldü." ifadeleri kullanıldı; açıklamada Macron'dan ya erken seçime gitmesi ya da istifa etmesi istendi.

Jean-Luc Melenchon (Boyun Eğmeyen Fransa - LFI) ise X hesabından, daha önce 104 milletvekili tarafından Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesi için yapılan başvurunun derhal değerlendirilmesini talep etti.

David Lisnard (Cumhuriyetçiler Partisi - LR Başkan Yardımcısı ve Cannes Belediye Başkanı) da X hesabından, "Macron'un istifasını programlamasının Fransızların çıkarına" olduğunu belirtti.

Bütçe anlaşmazlıkları ve hükümet istikrarsızlığı

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, üç aylık görevinin ardından 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü. Ülkenin yüksek kamu borçları ve yeni bütçe üzerindeki anlaşmazlıklar, süregelen siyasi istikrarsızlığın temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Emmanuel Macron, daha sonra 13 Aralık 2024'te François Bayrou'yu başbakan atamıştı. Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf öngören ve Fransız kamuoyunun tepki gösterdiği 2026 bütçesi öncesinde hükümeti güvenoyuna götüreceğini açıklamıştı. Ancak Bayrou hükümeti, 8 Eylül'deki oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.

Sebastien Lecornu'nun göreve gelişi ve hızlı istifası, Fransa siyasetinde bütçe ve reform tartışmaları ekseninde süregelen dalgalanmaları yeniden gündeme taşıdı.