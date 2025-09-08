Fransa'da Bayrou Hükümeti Güven Oylamasında: Düşerse Olası Yol Haritaları

Fransa'da kritik güven oylaması ve sonrası

Merkez sağcı hükümet, bu akşam Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda saat 15.00'ten itibaren yapılacak güven oylamasıyla bir kez daha sınanıyor. Muhalefetin sol kanadı, çevreciler ve aşırı sağ partiler, daha önce açıkladıkları gibi Bayrou hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini duyurdu.

Hükümetin Meclis'te yeterli desteği alamaması ve düşmesi ihtimali gündemde. İktidar ve muhalefet, olası bir hükümet düşüşü halinde izlenecek yol haritalarını yoğun şekilde görüşüyor.

Muhalefetin hamleleri

Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, çevrecilerin dün akşam tüm bölgesel temsilcilerini bir araya toplayıp Meclis'in hızlıca feshedilmesi dahil tüm ihtimalleri görüştüğünü belirtti. Tondelier, 'Bu, en olası senaryo değil ancak gerçekleşirse seçim bölgelerinin tamamında aday belirlemeye ve aynı zamanda ortaklarımızla görüşmeler başlatmaya hazır oluruz.' ifadelerini kullandı.

Tondelier, ayrıca ilk planları arasında solcu veya çevreci bir başbakanın atanması olduğunu vurgulayarak, 'Tüm senaryolara hazırlıklı olalım.' dedi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot ise LCI kanalına yaptığı açıklamada, 'Fransa her 3 ayda bir düşen hükümetlerin ritmiyle yaşayamaz.' diyerek erken cumhurbaşkanlığı seçimleri çağrısında bulundu.

Macron ve resmi görüşmeler

Emmanuel Macron, olası hükümet düşüşü senaryolarını değerlendirmek üzere daha önce Senato Başkanı Gerard Larcher ile, bugün ise Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ile görüşmeler gerçekleştirdi. Mevzuata göre Cumhurbaşkanı'nın, Meclis'i feshetmeden önce Parlamento'nun iki kanadının başkanlarıyla görüşmesi gerekiyor.

Geçmişten gelen gerilim: Bütçe ve hükümet değişimleri

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, üç aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü. Emmanuel Macron tarafından 13 Aralık 2024'te François Bayrou başbakan olarak atanmıştı.

Kamu borçlarının yüksek olduğu ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri olmaya devam ediyor. Bayrou, Meclis'te 2026 bütçesini masaya yatırmadan önce hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

Olası senaryolar masada

İktidar ve muhalefetin görüşmelerinde, Meclis feshi ve erken seçimler, farklı partilerin aday stratejileri ile geçici koalisyon ihtimalleri gibi seçenekler değerlendiriliyor. Ancak kesin bir karar için güven oylamasının sonucu bekleniyor.

Önemli: Tüm açıklamalar, partilerin ve liderlerin ifade ettiği biçimde korunmuştur; ekleme yapılmamıştır.